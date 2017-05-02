香港《经济日报》：外交变色龙 特朗普葫芦卖甚么药

（5月2日社评）

美国总统特朗普突拉拢东盟，应对北韩威胁，外界猜测是否藉机收编以作未来应对北京筹码。特朗普百日施政，尽显没有立场、只有利益的反覆无常，北京势难因中美近期和谐而安心。

特朗普连日来先后跟菲律宾、新加坡和泰国领袖通电话，商讨北韩核危机，更邀请他们访美。特朗普以美国超强大国自居，突放下身段并不理国内异议，招徕东盟小国，实堪玩味。

首先，特朗普的文攻武吓令北韩未敢踩核试底綫，特朗普亦不想动武，希望能藉加重制裁遏制北韩，而北韩外贸与资金流动不少是经东南亚国家进行，美国要进一步有效施压，有东盟合作可事半功倍。

惟外界猜测，若美国大举收紧对与北韩交往企业的惩罚，已可起相当作用，他如此拉拢东盟国家，内里是否还有其他盘算，例如是否藉机收编东南亚国家，日后箝制中国？受邀访美的菲律宾总统杜特尔特，自特朗普上台后对华态度转变，有没有参考价值？

事件再次凸显特朗普施政百日外交特色，就是没有立场、没有意识形态、只有眼前利益，一切都是交易，展现其商人本色。例如当选前后扬言要跟中国打贸易战，又跟台湾的蔡英文总统通电话，威胁放弃「一个中国」政策；但上台后不但没跟中国打贸易战，还频示好，以争取北京向北韩施压，台湾沦为叫价筹码。为向选民交代，他更转向传统盟友加拿大开贸易炮火。

特朗普外交的反覆无常、出其不意，虽短期内令对手措手不及，令美国从奥巴马年代的被动，变为掌握主动权，各国暂被他牵着鼻子走，一度对特朗普充满憧憬的俄罗斯就是显例。然而，特朗普只顾美国眼前利益，随时转身的做法，各国应会逐步适应，重新拟定对策，不会长期任他糊弄，美国传统盟友亦会重新审视关系，未来在与美国交往上会更着重保护本身利益，以免被特朗普出卖，故对美国长远利益，或弊多于利。

更何况，特朗普的外交变色龙特色，未必是美国政坛共识，尤其他的外交团队未完全埋班，传统精英亦不会长期坐视，美国外交政策未来变数甚大。

北京自特朗普以来，对其挑衅一直沉着应对，小心翼翼以免过度反弹而陷入被动，现时对特朗普忽然友好，相信亦提防是否迷汤，保持警惕与应变力。