香港《经济日报》：一带一路宏图 须汲过去三年经验

（5月15日社评）

北京昨举行的一带一路国际合作高峰论坛，标志习近平时代经贸与外交的里程碑，惟北京须处理，周边国家由此更为加强的经济靠中国、安全依美国的趋向；香港亦要把握金融契机。

一带一路论坛大有万邦来集之势，参与国家130多个，其中有29名外国元首、政府首脑以及联合国秘书长。事实上，由2013年北京首次正式提出一带一路，近4年确有相当进展，一直态度冷待的美国亦在白宫易主下派出代表团参与论坛。

此显属国家主席习近平的历史功绩，因一带一路绝不只是经贸政策更是外交里程碑。经贸上，中短期固有助输出过剩产能，中长期则为内地经济升级转型提供市场需求、为中国标准提供市场空间。外交上，一可提升中国在国际舞台的话语权；其二，一带一路的具体项目以基建为主，协助当地经济民生发展，有助中国建立在国际上的建设者、负大国责任的形象，消减外界的中国威胁论。

但3年多的推行亦浮现了明显挑战。其一，沿线涉及数十个国家，大部分更是发展中国家，政经制度复杂，基建项目的政治风险不少，一些项目已出现反覆以至触礁，部分项目以纯经济帐计不大划算，中国有当冤大头的风险。其二，沿线国家对中国的影响力不放心，已呈经贸靠中国、安全靠美国的明显趋向，而中国对南韩部署萨德系统而施经济制裁，更令部分国家提高警惕，若趋势继续，势不利中国外交发展。相信此亦是为何，习近平昨向各国代表强调一带一路不会输出社会制度和发展模式、不会重复地缘博弈的老套路。

惟中国是一带一路主导者，影响力不言而喻，各国难因习近平的发言便完全安心。未来如何促利减害，是北京面对的艰难而重要课题。

香港方面，以优势而论，最大机遇明显在资金融通上。过去3年多一带一路项目的绝大多数资金，来自中国政府主导的内地机构，未来不论要满足一带一路的庞大资金需要、减低中国所负风险，以至提升国际色彩，都需引入国际及私人市场资金，香港作为中国唯一国际金融中心，正能起关键角色。

惟如何加快把握机遇，主要由市场主导？抑或港府有更大角色？具体要提供甚么政策与助力？现时尚未有清晰蓝图，需港府与业界尽快研究与落实。（完）