香港《经济日报》：如何应对AI大洪流

（5月24日社评）

AI（人工智能）与人类的围棋决战昨再开打，首局人脑落败。AI普及是大势所趋，提升人类生活质素，却又威胁饭碗，实须筹谋应对，以免反酿社会经济问题。

AI再打败人脑固然瞩目，但更关键的是其技术日渐成熟，全面渗入生活，势成为企业的致胜关键，此正是多家科网企业如苹果、Google、微软、Amazon、Facebook、腾讯和百度，纷纷投入大量资源开发AI的底因。百度行政总裁李彦宏昨更声言，百度已不再是互联网公司，而是AI企业。

AI潜力无穷，科网企趋之若鹜，惟其急速冒升亦已引起忧虑，就是会否继全球化后，出现更广泛、更深入的工种替代以至消失，更扩大贫富悬殊，冲击社会稳定呢？

全球化促成的是制造业职位以至一些服务业职位，由发达国外移至发展中国家。AI正在推动的不止是迁移职位，更是取代要求知识与智力的工种，如税务审计、法律、医疗、基金管理等，早前贝莱德资产管理公司便裁减多名选股基金经理，改由电脑负责。

当然，科技与AI的冒升亦带来了新工种，如社交媒体主任、AI管理员等；英国牛津大学亦曾发表报告，指社交能力、创意等是AI难以取代。故长远与总体而言，AI无可避免，亦利大于弊。

问题是适应过程可能甚为崎岖，尤其从事传统知识型白领职位者，要学习新技能，尤其与AI相关技术并不容易，或会出现收入下流甚至长期失业问题；结果AI等科技纵提升了生活，他们却没有足够收入支付享用，日子可能更难过。而财富更为集中在一小撮人手上，像现时反全球化造就的民粹浪潮，未来或会更盛。

如何应对AI兴起，已是各国政府应尽快着手的重要课题，包括改革教育与持续进修体系、税务等再分配制度、社会保障制度等。事实上，芬兰政府正试行「全民基本收入」，向参与者「出粮」，给予划一收入，应付基本生活开支；一些具远见的企业家亦纷提建议，如微软创办人盖茨提出征收「机械人税」，让科网企业在享受成果所带来的财富同时，也对失业人士作出承担。

机械人叛变等是科幻小说、电影的题材，未来世界未必如此，但AI的挑战是实实在在正在发生，应对不善势先见其弊，如何减少震荡、避免分配不公，是不能回避的重要考验。