《明报》：“软目标”突袭防不胜防 恐袭新常态考验国际

（5月24日社评）

美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。

今年3月22日，伦敦国会大楼外才发生过恐怖袭击，一名凶徒驱车乱撞途人后，再用刀刺杀警员，未料事隔两个月后，英国又再成为袭击目标。今次发生恐袭的曼彻斯特体育馆，可容纳2.1万人，事发时至少有数千人在场，当中不乏青少年和小童。种种迹象显示，这次袭击经过精心策划，有别于3月国会大楼外的「独狼式低技术袭击」。首先，袭击者用上了铁钉炸弹爆炸装置（IDE），复杂程度已不能与驱车持刀施袭相提并论；其次，凶徒刻意选择演唱会完结时引爆炸弹，企图趁人群离开制造混乱，发挥最大杀伤力，绝非一时冲动的莽夫所为。

3月国会大楼外的袭击，外界普遍相信凶徒只是受ISIS极端意识形态影响的「独狼」，今次曼市袭击却无法排除凶徒真的可能与ISIS有联系。现场凶徒只有一人，然而观乎袭击的复杂和周密程度，令人怀疑凶徒并非「独狼」，可能有同党协助。过去10多年，IDE爆炸装置一直是伊拉克和叙利亚武装分子惯用的武器，2005年伦敦七七恐袭，4名受恐怖组织盖达指使的自杀式袭击者，就是在地铁站引爆多个IDE，导致56人死亡数百人伤。今次曼市袭击手法跟七七恐袭有相似之处。英国当局相信，随着ISIS在伊叙两地节节败退，近月可能有数百名英国出生的ISIS成员回流返国，曼市袭击会否意味ISIS已在英国建立起「恐怖分子潜伏小组」，伺机而动，恐怕是反恐部门最关心的问题。英国将于下月举行大选，恐袭后多个政党均宣布暂停竞选活动，惟今次恐袭会否左右选情，令执政保守党和极右政党得益，值得密切留意。

回顾过去20多年国际恐怖活动，不难发现恐怖分子愈来愈少向大使馆和军事设施等「硬目标」埋手。由于各国政府都采取了严密保安设施，像1998年东非美国大使馆爆炸案又或2000年炸弹袭击美军科尔号驱逐舰的事件，已很难再度发生。恐怖分子舍难取易，近年多宗大型袭击，都是以演唱会、剧院或市集等「软目标」作为攻击对象，由2015年巴黎恐袭血洗巴塔克兰剧院，到去年法国尼斯恐袭、德国柏林圣诞市集袭击，再到今次的曼市演唱会袭击，全都防不胜防。

这些「软目标」均是有大量人群聚集，保安并不严密，发动炸弹袭击固然可以导致伤亡惨重，有时简单到仅靠独狼驾驶大货车横冲直撞，也可令不少人受伤丧命。早在2010年，盖达的网上杂志已向追随者表示，「用你的汽车和货车去辗死他们」是值得考虑的攻击方法，原因是「操作容易，有车就行」。一些反恐专家便关注，这类「低技术、软目标」（Low Tech, Soft Target）恐怖主义活动，在全球正有增加之势，有可能成为恐袭新常态。「低技术袭击」的最大「好处」是防不胜防，容易炮制草木皆兵的效果，相比之下炸弹袭击需要购买材料，较易被情报人员察觉。不过对ISIS和盖达等恐怖组织来说，「低技术袭击」震撼力始终较为有限，始终不及曼市炸弹袭击这类行动般可以彰显组织的实力。

政府要保护所有「软目标」，堪称是不可能的任务，因为「软目标」成千上万，保护得了机场、车站和演唱会场地，未必保护得了商场、学校和食肆，但是终日诚惶诚恐，对恐怖分子而言是正中下怀。面对恐袭新常态，政府有责任提醒民众，恐袭风险不可能是零，要有面对突发事态的心理准备，可是亦没必要过度忧虑。迄今香港并未受到国际恐怖主义活动波及，然而提高防范意识，加强反恐应变能力，始终有其必要。亚博馆表示要加强所有演唱会的保安监察，例如要求观众需经过金属探测器的安检程序等，都是合理的做法。特区政府亦应考虑，如何一边避免对市民构成不便，一边加强保护铁路车站等「软目标」。当局亦应尽快完成《联合国（反恐怖主义措施）条例》的修订，加强与国际社会合作反恐。