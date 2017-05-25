香港《经济日报》：西方评级不符国情 危机言过其实

（5月25日社评）

穆迪昨突然调低中国主权评级，列举多项指标，佐证中国债务已岌岌可危；但西方指标未必切合中国国情，北京亦有能力避免危机爆发，市场已反映降级影响有限。

穆迪将中国主权评级由Aa3下调到A1，理由是政府直接债务明年将达到GDP四成，而地方政府融资平台、国企债务水平持续增长，会增加政府或有债务，而未来经济可能放缓至5%，碍于货币政策偏紧，可能要倚赖财政政策来刺激经济增长，使债务上升，令财政状况恶化。

穆迪对中国债务的忧虑可谓旧调重弹，今次添加一些对未来经济影响的预测，令市场再关注中国经济会否硬着陆。外国一些评级机构和基金，过去几年一直唱淡中国，如指楼市泡沫迟早爆破、地方政府债务与影子银行和一些隐藏债务是多么严重，中国经济硬着陆风险大增。

在外国人眼中，中国经济在多项客观指标上确都出现问题，且若持续不解决，后果堪虞。这就像日本有学者去年列举五项指标，包括楼价涨幅快、区域分化明显、脱离基本面，且货币超发和政策刺激，从而把中国当前楼价飈升跟日本91年楼市泡沫爆破前情况相提并论。

客观数据和西方标准如此，惟套一句老话，就是中国国情不同，债务危机爆发的风险其实不大。其一，中国不但外债少、外滙储备高达3万亿美元，故不会如一些发展中国家无力偿还外债而陷入危机，更何况中国的国民储蓄率高近GDP的50%，是美国人的3倍，有能力支撑较高水平的债务。

更重要的是，中国不但仍主要是个封闭经济体，中央政府更有相当多工具，包括行政措施缓和债务风险，例如运用国有银行、国有企业、社保基金等，万一真的出现危机，仍能控住局面。

相信此正是穆迪昨降中国主权债务评级，但金融市场却近乎波澜不兴的底因。

当然，这不是说问题长此下去对中国经济没有威胁，因随经济改革继续深化，市场力量日渐抬头，过重的债务始终是个计时炸弹。事实上中央亦了解债弹不得不拆，故才大力推动去杠杆，并让企业债在不出现系统风险下违约，种种措施已取得一定成绩，如非金融企业杠杆率已开始回降。惟可肯定的是，中央拆弹不会随外国的指挥棒走，只会按国情和需要依本身规划去做。