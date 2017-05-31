《信报》：德国呼吁自强 欧美裂痕渐深

（5月31日社评）

北约会议和七国集团（G7）峰会刚结束，德国总理默克尔随即发表「欧洲当自强」的宣言，不但政治上耐人寻味，而且或将在军事上亦带来深远的影响，甚而令「欧盟核武计划」不再限于纸上谈兵。

默克尔在慕尼黑的选举造势活动中摸着酒杯底表示：「过去数天体会到，欧洲人民必须将命运紧握在自己的手中，我们可以完全依赖其他人的时代即将告终。」作为欧盟领袖的她呼吁，欧洲应该团结自强迎接未来挑战，现场观众报以长达一分钟的欢呼喝采。

尽管彷佛酒后吐真言的铁娘子没有指名道姓，但人人听得出她的自强宣言是冲着美国总统特朗普而来，因为过去数天她体会到的是，大西洋彼岸的盟友愈来愈不靠谱。特朗普先在比利时举行的北约会议上得罪所有与会者，直斥各国拖欠军费，接着在意大利举行的G7峰会中舌战群雄，不肯信守《巴黎协定》应付气候变化的减排承诺。对于特朗普的「特立独行」，默克尔形容为「以一对六」受到孤立。

美国总统跟欧洲各国领袖不欢而散却扬言取得「全垒打」胜果，加上英国逐步落实脱离欧盟，甚至声称不惜「硬脱欧」，默克尔的言论反映她对欧盟前景的忧虑，遂有感而吐出「不能完全依赖其他人」的壮胆之谈。然而，口头上的壮胆无法真正做到自强的目标，万一最终不得不疏远美国，如何确保欧洲可以团结地迎接未来挑战？尤其重要的是，怎样维持北大西洋公约组织的军事力量，免受强邻俄罗斯威胁？

当今世上名正言顺拥有核武的五个国家分别是中英美法俄，美国本来是北约最强武力的盟友，负责提供震慑力十足的核保护伞，在德国、意大利、比利时和荷兰部署核弹头；如今特朗普不留情面要求各国「交保护费」，一旦因此而造成严重分歧甚至关系破裂，核保护伞一撤而下的话，理论上欧洲尚余两个核武国，就是英国和法国。可是，英国都要脱欧了，那么剩下来信得过的核武国只有法国而已。基于这样的考虑，打从今年初开始，欧洲有政客倡议「欧盟核武计划」，将法国的核武用于欧洲共同协防，由德国出资支持，倡议者包括德国执政党基民盟议员、外交政策发言人基赛韦特（Roderich Kiesewetter）。

「欧盟核武计划」可谓天马行空的构思，最难克服的是三大问题。首先，法国愿意额外肩负保护整个欧洲的沉重责任吗？其次，德国愿意推翻其反核政策（该国连核能发电亦十分抗拒，并且承诺在二○二二年前关闭所有核电厂），同意出资给法国部署核武吗？就算法国和德国皆赞成部署这种大杀伤力武器，谁有权决定使用核武与否？

欧洲的核保护伞由「美国制造」变成「法国制造」，乍听之下匪夷所思，然而当特朗普一次又一次引起欧洲各国的戒心，也许以默克尔为首的欧盟必须认真看待这样破格的计划，不惜采取激进手段以求自强。莫说铁娘子和特朗普的矛盾溢于言表，当选法国总统不久的马克龙也摆出战斗格，他在北约会议期间与特朗普握手之时刻意「斗力」，毫无惧色迫使对方松手，他事后解释：「须要展示自己不会让步，即使象征性也不行。」失去了英国的欧盟，要是进一步疏远索取「保护费」不遂的美国，法国别无选择，惟有和德国更加唇齿相依，届时「欧盟核武计划」可能不是天方夜谭。

有评论家认为，特朗普正在制造自伊拉克战争甚至第二次世界大战以来最深的跨大西洋裂痕。然而，特朗普本人可能并未察觉祸根早种，还在其社交网上账户吹嘘欧洲之旅「艰苦但收获甚巨」。欧美之间的分歧，恐怕会在狂人总统自我感觉良好的情况之下，酝酿着另一种意义的「气候变化」。