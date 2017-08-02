香港《经济日报》：不是人民币强 只因美元太弱

（8月2日社评）

人民币中间价昨升穿6.72关口，创9个月来新高，除中国经济好转和走资问题受控外，更重要是美元持续贬值。人民币强势能否持续，主要看美元下半年走势，此不宜太一面倒。

人民币近月走强有内外因素，内在方面，内地经济受惠于内需和出口增长回升，上半年经济增长达6.9%，高于官方所订全年目标6.5%，市场憧憬L形增长已开始筑底。债券通开通和A股入摩，进一步开放国内金融市场，都有利吸纳境外资金，再加上人行引入逆周期因子，对人民币汇价起稳定作用。

此外，中央不断加强力度打压走资，最近更点名限制多间民间企业进行非本业海外并购。在严打下，走资势头减少，加上十九大召开在即，中央绝不会放松打击走资行动，令民众对外汇需求大减。

更重要是外在因素，美元持续贬值，跌至92.863的两年半低位，今年首7个月美汇累跌逾9%。美汇急跌底因有三。其一，美元去年底上升，因特朗普当选美国总统，市场憧憬其大减税、大兴基建能提振经济。岂料他上台逾半年一事无成，医改在国会无法通过，税改方案迟迟未敲定，白宫更内斗不休，新通讯总监斯卡拉穆奇上任十天就被撤职，令市场对特施政不再抱期望，因期望而大升的美汇遂回跌。

其次，特朗普乐见弱美元，因强美元有损美国制造业竞争力，且据计算，美元每跌1%，对美股盈利有提振0.5%作用。在一事无成下，他有必要透过弱美元维持「特朗普牛市」动力，来凝聚商界和投资者支持。

第三是储局对加息问题突放鸽风，令市场认为12月加息机会骤降，加上欧洲央行转鹰，欧元区经济增长胜预期，使美汇下行压力更大。

说到底，人民币汇价创9个月新高并非人民币强，而是美元太弱，变相令人民币升值。事实上，根据国际清算银行上月公布的人民币实际有效汇率指数，即对一篮子外币计算，人民币上半年累计仍跌逾3%，凸显人民币明强实不强。

人民币下半年能否持续走强，关键看美元会否转强，此实有变数，因储局将于9月缩表，届时热钱或回流美元区，令美元可能回升。至于储局12月加息与否尚难料，一旦加息，与缩表叠加起来，对环球汇市、股市和楼市都会带来冲击，所以投资者对汇市要保持警惕。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。