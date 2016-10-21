《经济日报》：中菲南海无风 美大选后起浪

（10月21日社评）

菲律宾总统杜特尔特大打疏美亲华牌，昨在京签署中菲13项经贸合作文件，南海问题＂软着陆＂。惟菲国亲华挫美重返亚洲政策，美在大选后势对菲力压，南海缓和恐维持不了多久。

一如外界所料，北京对极力讨好中国的杜特尔特投桃报李，国家主席习近平昨以＂超规格＂仪式欢迎，并承诺加大对菲投资，双方又达成经贸、投资等13项合作，难怪杜特尔特形容＂中菲关系回到春天＂。至于南海问题，习近平指中菲＂一时谈不拢可以暂时搁置＂。

惟中菲的南海黄岩岛争议虽可望暂复平静，但恐树欲静而风不息。

其一，往后看！菲律宾有对华变卦前科。杜特尔特的前任阿基诺三世上台之初，对中国友好，甚至到中国祭祖，但在任中期对华态度起变化，日益强硬，尤其提出南海仲裁案，成为美日介入南海的重要依据。外交没有永远的朋友，只有永远的利益，杜特尔特昨虽扬言＂是时候与美国说再见＂，惟未来若转軚并不出奇。

其二，往前看！多国如中、俄、北韩等都乘美国大选的外交真空期纷有举动，相信杜特尔特亦是趁美国总统奥巴马成跛脚鸭，大耍疏美亲华策略，既一再以粗话大骂奥巴马，又拒加入美国主导的南海联合巡航，甚至叫停美菲军演。惟当美总统选举尘埃落定，整个形势将变。

此因力抗美军部署是实质上挫损美国的重返亚洲政策、围堵中国战略，伤害美国所声称的国家利益，这对美国属是可忍孰不可忍。美国在二战后在菲律宾深耕数十年，在政治、经济、军事各方面利益深种，岂会哑忍其在亚洲除日本、南韩外，重要盟友菲律宾＂背叛＂。

美国在大选过后势明里暗里出手＂纠偏＂，尤其是重返亚洲战略倡导者希拉莉，若当选总统，更加会对杜特尔特不客气。届时因杜特尔特远美亲华而受损的菲律宾各方利益，将对杜特尔特施加甚大压力，甚至令其有倒台风险。形势比人强，不论是杜特尔特，抑或他的继任人，菲律宾的外交钟摆相信又要再转向。

北京对此当有一定推算，惟现时菲律宾亲华正好中菲各取所需，中国利用南海平静这段窗口期，加强在南海部署，同时亦力促中菲经贸，做到你中有我，我中有你，未来菲律宾钟摆若重新向美，亦要顾及沉重代价，从而可一定程度牵制美国堵华战略。（完）