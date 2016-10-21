《信报》：伦敦金融中心地位动摇对香港的启示

（10月21日社评）

在英国六月公投选择脱欧后，英镑汇价江河日下，近日虽从十月中旬低位略为反弹，但与公投前水平比较，英镑兑美元和港元仍跌逾一成七。

对坚决反对大不列颠脱离欧洲联盟的论者和政客来说，镑汇剧挫，特别是十月七日的＂闪崩＂（兑美元最多跌过百分之六，其后收复大部分失地），是市场对公投结果和首相文翠珊倾向所谓＂硬脱欧＂（Hard Brexit）立场最鲜明的回应，《金融时报》＂镇店之宝＂禾夫（Martin Wolf）便毫不客气地说，市场让文翠珊好好上了一课。然而，真的是这样吗？我们尝试超越＂噪音＂，从经济角度探讨＂弱镑＂积极的一面。

脱欧对英镑的冲击立竿见影，但深层次地看，镑汇低迷到底是市场对大不列颠错误抉择的惩罚，抑或为英国摆脱过度侧重金融和房地产的经济发展模式提供了一个难得的契机？我们认为，后一种情况非但更接近事实，且对产业单一化、高楼价削弱竞争力的香港有莫大启示。

英国决定脱欧后，论者最担心的问题之一是，伦敦作为全球金融中心的地位会否不保。由此衍生的忧虑，包括国际银行和其他金融机构会否纷纷把欧洲总部撤离伦敦、大批业界专才会否失掉饭碗、伦敦楼价会否急坠等，令英国经济今后可能面对货品无法自由（没有贸易壁垒）进出欧洲单一市场之余，承受另一个沉重打击。

伦敦历来都是环球资金集散地，作为英国经济命脉之一，金融业的重要性不言而喻。然而，有多少人认真想过，英国和国际投资者之所以那么担心伦敦金融中心的安危，归根结柢还是因为英国身在欧盟之内，伦敦为国际投机性资金和担当＂热钱＂中介角色的银行提供了种种方便。伦敦愈成功，当地资本市场和楼市愈兴旺，英国经济对金融业和伦敦房地产的依赖便愈深，对其他产业日渐衰落愈加视若无睹。

脱欧对伦敦金融中心的打击尚待观察，现阶段不宜妄作揣测，但假如英国金融业和楼市真的因经不起脱欧冲击而＂爆煲＂，那不正好是对英国过度依赖这两个环节、有必要彻底反思经济发展模式的一记当头棒喝吗？

在十月七日的社评中，我们提及理论上是大不列颠脱欧最大输家的英国贸易，反过来成为经济亮点，在风雨飘摇下＂因祸得福＂。那不是空口说白话，英国制造业采购经理指数（PMI）于八、九两个月持续稳企在五十点盛衰分界线之上，意味制造环节得镑汇大跌之助，一洗颓风。

英国目前仍未正式脱离欧盟，日后英货倘若不能在欧洲单一市场畅通无阻，英国贸易将受到多大影响，尚待验证。可是，英镑兑美元在公投后跌近两成，英国制造业表现即令人眼前一亮，足证＂弱镑＂对出口相关行业有明显刺激效用。镑汇下跌两成虽不能直接看作公投前英镑汇价＂偏高＂两成，但即使打个八折，大家认为以下两个因素，哪一个对英国货品竞争力损害较大：一、脱欧后英货输欧盟可能被征收数个百分点关税；二、相对美元和其他贸易对手的货币，英镑汇率偏高一至两成？

反对英国脱欧的论者乐见镑汇急泻，却搞错了原因。那不是市场以真金白银证明留欧派在公投前的灾难性预言应验，英镑贬值所以值得高兴，是因为海外业务比重高的英国蓝筹企业受惠于汇价疲弱，英股在公投后跑赢大部分欧洲股市；制造业在汇价大跌出口改善下重现曙光，具领先指标作用的PMI反映营运商投资意欲增加。

继＂沪港通＂后，香港金融市场正为迎接＂深港通＂密锣紧鼓作出准备。若说英国经济过度偏重金融和房地产，于不知不觉中＂掏空＂了其他产业，那么金融和地产更加是香港经济仅余的两条重要支柱。

英国制造业在镑汇急剧调整下重拾竞争力，但被联系汇率政策紧紧套牢了三十三年的香港，不可能以货币贬值换取繁荣。金融业对＂北水＂依赖愈来愈深，自身特色却愈来愈弱；楼价舖租高企引发结业潮，现存的中小企生意已如此难做，新一辈创业诱因试问从何而来？

英国脱欧是一个意想不到的结果，但拜这个＂天大意外＂所赐，英国经济有机会重新平衡（economic rebalancing）。香港的竞争力又在哪里？（完）