《信报》：特朗普再狂也不能为所欲为

（11月10日社评）

事实再次证明，民调很不可靠，继六月英国公投脱欧爆出冷门结果之后，美国总统大选又让全世界跌得一地眼镜碎，甚至吓得国际金融市场包括香港在内上吐下泻。事前的民调显示，民主党的资深政客希拉莉有九成机会成为史上第一位女总统，可是共和党的政治素人特朗普最终扭转乾坤，凭如狂风扫落叶的奇迹取得入主白宫的钥匙。惯于口没遮拦的特朗普总统横空出世，成为地上最强的国家元首，一举一动皆能左右全球大局，顿然产生一个疑惑，明天会更好还是灾祸必临头？

快要迁离白宫的现任总统奥巴马安慰世人：＂不论发生什么事，太阳仍然在早上升起，美国将仍然是地球上最伟大的国家。＂言下之意是，特朗普做总统不是世界末日，大家毋须过度担心。然而据说如今的＂美国梦＂是移民加拿大，加国移民部的网站昨天由于浏览人数太多而一度瘫痪；倘若相信奥巴马的话，打算远走高飞者未免有点儿杞人忧天。

特朗普从一介小丑式人物荣登权倾天下的总统宝座，疯言疯语的狂人形象是不是其真我个性的忠实反映？首先必须指出一点，语不惊人誓不休是一种吸引眼球的选举语言，如此桀骜不驯的风格让他在一致看淡的情况下突围而出赢得党内初选，摸准共和党人＂宁要真小人不要伪君子＂的心理；及至正式成为候选人，必须面对共和党以外的全国选民，特朗普马上调整过来，语气变得温和得多，不再肆无忌惮出口伤人。那就是说，特朗普在初选之时抛出的妄想式金句未必一定付诸实行，例如在墨西哥边境筑起美国版万里长城堵截非法入境者云云，不妨视作脱口秀的对白。

其次，美国有一套行之有效的＂权力分立＂（Separation of Powers，即是香港近日讨论是否存在的相关概念）平衡机制，总统尽管理论上能够号令文武百官及海陆空三军，通俗一点的说法是爱打谁就打谁，但行政权力始终受制于立法和司法机关。特朗普讲过，如果当选将会撤换联储局主席耶伦，原因是不满她把利率维持于过低水平，实际上办得到吗？联储局是独立机构，并不隶属于官僚系统，总统根本无权炒耶伦鱿鱼。这一事例足以说明，在美国的宪法规范之下，总统不能按主观意愿甚至情绪化地为所欲为，否则奥巴马强调要实施枪械管制，早就应管得贴贴服服了。

第三点必须注意的是特朗普的营商背景，作为一位精打细算的生意人，有利可图固然赴汤蹈火，可是一旦权衡轻重获悉弊多于利，华丽转身往往是十分灵活的，因为面子不是成本。有人担心特朗普上台会兑现选举承诺，想方设法惩罚中国操纵人民币，实施保护主义，建立贸易壁垒，对中国经济构成＂黑天鹅效应＂，最坏后果是GDP倒退几个巴仙。此番忧虑毫无疑问有一定道理，但特朗普不见得真的会豁出去跟中国展开＂杀敌一万、自损八千＂的贸易战，资深政客也许无法摆脱意识形态的包袱，政治素人却不一样，尤其是在商场打滚多年的老练决策者，朝令夕改永远有办法美其名为从善如流。因此乐观估计，美国和中国的关系依然维持几十年来那一种拉拉扯扯的套路，斗而不破，好不会好到哪里去，坏不会坏到哪里去，毕竟特朗普再狂，美国仍须跟中国做生意。

特朗普的出位言论不胜枚举，既像恐怖小说，亦像笑话大全，连＂纽约下雪太冷，我们需要全球暖化＂也敢厚颜宣之于口，不过候选与当选是两回事，竞选承诺没兑现，在全世界都司空见惯。不同之处乃在于，正常执政者说一套做一套必遭唾弃，特朗普的竞选承诺日后落空反而值得欣慰，这样才可以让太阳伯伯安心在早上升起。事实上，欧美股市周三于美国大选结果揭盅后，若无其事上扬。（完）