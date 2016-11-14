《明报》：特朗普两岸政策难大变 美国梦中国梦并行不悖

（11月14日社评）

特朗普当选美国总统，被认为是美国历史上争议最大的一位总统。事实上，特朗普相对于希拉里令人担心的是他竞选时口没遮拦带来的不确定性。但他一拿起总统的权杖，任性的空间会大受压缩，美国的根本利益和当今世界的现实必然制约他的决策。而分析他的对华政策，可以看到特朗普的＂美国梦＂和习近平的＂中国梦＂，应该可以行走在并行不悖的轨道，而中美的重大分歧虽然会长期存在，但是两国关系依然是斗而不破；台湾将继续是美国制衡中国的最重要的棋子，特朗普不会走到＂弃台＂之路。

在特朗普还没有真正上台执政，还不能看到他的＂行＂之前，只能分析他所＂言＂，特别是他的＂胜选宣言＂。他说＂要重燃美国梦＂，还说＂我们会和其他国家和平相处＂，＂我们将平等地和每一个人相处。所有的人民、所有的国家，我们寻求一致而不敌对，合作而不冲突＂。从字面看，特朗普重燃＂美国梦＂，与习近平提出实现＂中国梦＂可以并行不悖。中美两国可以避免＂修昔底德陷阱＂（Thucydides Trap），共建不对抗的新型大国关系，中国梦与美国梦还可互相扶持。

特朗普竞选时说过，胜选后就会宣布中国是＂汇率操纵国＂，甚至还说要征收45%的惩罚性关税。果真如此，这对中美关系杀伤力极大。但是，华尔街的专家说，他忘了这不是总统的职权范围，而是财政部长的管理内容。现实是，受国内外的经济环境影响，人民币汇率持续走低，在加入＂特别提款权＂（SDR）之后亦趋势不变，中国政府正设法稳定人民币。若然特朗普出手逼人民币走强，反而帮了北京大忙。

如所周知，中美经贸关系是世界上最重要的经贸关系，也是中美关系的＂压舱石＂。况且，中美经济已高度互相依赖，许多领域难分你我，商人出身的特朗普不会不懂，打贸易战或汇率战伤中国也伤美国。特朗普也不乏与中国做生意的经验，他固然知道中国搭了美国的＂便车＂，但也知道中国为美国消费者带来物美价廉的货品；如果他的重燃＂美国梦＂最重要的是振兴美国经济，排斥中国是难以做到的。

另一方面，特朗普在竞选时提到的亚太政策是一种＂收缩战略＂，相信特朗普很难全盘接收奥巴马 ＂亚太再平衡＂ 的政治遗产，这或许会减轻美国对中国的军事压力，但是幻想美国从亚洲撤军是不切实际的。事实上，从特朗普第一批通话的亚洲国家领袖有日本首相安倍晋三、韩国总统朴槿惠，却不包括中国国家主席习近平来看，未来特朗普有可能要求日韩增付美驻军军费，但是美国对亚洲的总战略，对朝鲜半岛的政策，对南海的策略，都不会有重大的改变，因为特朗普的谋士也看得出，上述问题关乎美国的全球战略和重大利益，特朗普最多稍作微调，不会有重大改变。

对于特朗普上台，台湾的蔡英文政府相当紧张，因为蔡英文据报一路支持希拉里，不但过境美国时通话表达支持，还送卡片给希拉里为她加油，并从不搭理特朗普，因此台湾有舆论担心美国智囊提出的＂弃台说＂会成真。只要打开地图看看就知道，美国一旦放弃台湾，废除＂台湾关系法＂，停止对台售武，那么，首先是第一岛链完全崩溃，即整个岛链战略也随之瓦解，美国的亚洲战略也会立即＂跛脚＂，以至美国的全球战略都需要重写。在中国实力真正超越美国那一天到来之前，可能性极低。现在，十分亲台的美国众议院前议长金里奇被传可能出任特朗普的国务卿，美国弃台更是天方夜谭。不过，如果蔡英文走上陈水扁与大陆对抗的老路，也不符合美国的战略利益。上任后优先处理内政的特朗普，不会喜欢曾冷待他的蔡英文成为另一个＂麻烦制造者＂。

纵观未来的中美关系，最终还是要回归基本现实：第一，今日的中国不是往日的中国。中国不但经济规模世界第二，而且军事实力与美军差距大大收窄，特朗普要啃也啃不动；第二，习近平建设中美新兴大国关系的核心是，不挑战美国在全球以及亚太的利益，有分歧也是强调＂管控＂。中共已故领袖毛泽东说过，美国两党中，他喜欢与共和党打交道。大意是因共和党是真小人，民主党是伪君子。中美历史上在朝鲜和越南的两度交战都爆发于民主党总统任期内，因此，进入共和党时代的中美关系，应该不会差过民主党治下。（完）