香港《经济日报》：特朗普非最惊吓 欧洲炸弹更大

（11月14日社评）

特朗普震撼只维持了不足一天，主要市场便已消化并回升；惟同样在全球反建制、反全球化、本土主义等大潮下的脱欧危机，将在意大利、法国、德国等上演，后果却可能严重得多。

今年可说全球的惊吓年，先后爆发英国脱欧与特朗普胜选两大黑天鹅。英国公投赞成脱欧令环球市场大为震荡，惟英国既非使用欧元，脱欧程序又以年计，故市场不足一周已反弹回升。至于特朗普，外界认为他的选举狂言乃＂说就无敌、做则无心无力＂，市场更在一天内由剧跌逆转为升。

观乎特朗普胜选与英国公投脱欧，背后都有相似的全球思潮。特朗普虽是凭选举人票制度击败传统精英希拉莉，惟其广受非大城市居民支持，反映了全球弥漫的反建制、反精英、反全球化，以及本土主义抬头。

特朗普与希拉莉都是烂苹果，但相对来说，非大城市选民如所谓＂锈带＂即制造业州份民众，都更讨厌希拉莉，因她代表建制、传统精英、以及全球化。全球化固令制造业职位向国外流失，中产收入停滞；而金融海啸以来，政府以公帑救金融巨企，经济复苏的成果却大部分由传统精英、权贵垄断。特朗普的民粹主义、反移民、贸易保护主义，正给选民一丝大破大立的希望。

英国6月脱欧公投背景类似，社会弥漫反难民的本土以及反精英主义，认为他们离地，故纷以选票支持脱欧。

值得注意的是，上述的全球思潮并不止于美英，考验更将一波一波而来，风眼则在欧洲。最快到来是下月4日的意大利修宪公投，若公投否决，很可能导致提前大选，挟本土主义，以反移民、反建制为号召而崛起的疑欧派政党五星运动便可能上场。

接下来的是明年3月荷兰议会选举，主张脱欧、＂去伊斯兰化＂公投的极右翼自由党，可能夺得五分之一议席而与其他政党组成联合政府。紧接而至的是4月法国总统选举，极右派国民阵綫已扬言如上台会举行脱欧公投。其后还有明年秋季的德国国会选举，于今年9月地方选举崛起的右派，如反移民政党德国选择党等正蠢蠢欲动。

上述大都是欧元区的关键国家，若朝脱欧之路迈步，对欧元区、欧盟的影响远非英国可比，对全球金融与经济的震撼，亦恐将超越被认为假癫多于真狂的特朗普当上美国总统。（完）