《信报》：美国选举叛变机会微乎其微

（11月15日社评）

严格而言，美国尚未正式选出下任总统，＂特朗普当选总统＂只是一个暂时性的通俗说法而已。十一月八日的投票，乃美国选民投票给＂选举人＂（Electors），授权他们所组成的＂选举人团＂（Electoral College）正式投票选总统，真正决定性的投票日期是十二月十九日。基于如此一个非常复杂的选举制度，现在美国各地反对特朗普当选总统的示威者上街怒吼，并非纯粹发泄不满情绪那么简单，他们其实怀抱着一丝哪怕是十分渺茫的希望，即敦促各州的选举人＂叛变＂，不按惯例把票投给共和党的特朗普，而是民主党的希拉莉。

特朗普虽然事前猛力抨击美国的大选制度，贬斥之为受到操控的系统（Rigged System），但讽刺的是，他跟十六年前的乔治布殊一样受惠于这种的确存在着缺陷的系统，即是输了普选票，却赢得总统宝座。按已点算的普选票数，希拉莉的总得票比特朗普多四十万张，估计最终的差距是二百万张。问题出在各州的选举人票，那是每个州依照＂赢家通杀＂的规则所厘定，不管普选票数多寡，都会化作若干选举人票，特朗普得到五百三十八张选举人票之中超过半数的三百零六张。

正由于特朗普的普选得票不及希拉莉，所以示威者要求拥有最终决定权的＂选举人团＂化作＂不忠选举人＂（Faithless Electors），顺从普选得票结果，把票投给希拉莉，现时网上联署人数已增加至接近四百万。除此之外，示威者亦要求修改选举人票制度，直接让普选票决定总统谁属，不妨称之为美国版的＂我要真普选＂。

技术上来说，示威者的诉求行得通，毕竟选举人票制度最初的设计原意就是防止＂不合资格的人＂成为总统，＂选举人团＂负责把守最后一关，但实际上扭转形势的可能性微乎其微。首先，选举人是获授权代表自己的党投票，共和党会甘冒天下之大不韪投票给民主党吗？其次，选举人假如＂叛变＂，并且成功改写大选结果，等于褫夺总统资格，肯定会引来极大争议，说得夸张一点甚至会爆发内战，后果不堪设想。再者，最重要的一点是希拉莉本人已经承认败选，呼吁其支持者尊重十一月八日的大选结果，没有愤然抗争的意图，奥巴马亦已着手跟特朗普安排政权交接，选举人没必要背负＂不忠＂的罪名。

若问，选举人票制度会不会修改？美国版的＂我要真普选＂能否实现？答案同样是微乎其微，共和党控制参众两院的情况之下，零和游戏的赢家犯不着改变游戏规则。

既然十二月十九日如无意外又是行礼如仪，＂选举人团＂届时将会把入主白宫的钥匙交给特朗普，那么接下来自然要看看这位狂人总统怎样独领风骚。正如我们不久前分析，候选与当选是两回事，加上特朗普的真小人性格和大商家背景，语不惊人誓不休的竞选承诺不一定要兑现。事实上，这位候任总统近日已经放软口风了，接受《六十分钟时事杂志》访问时表示，美国和墨西哥边境兴建围墙（Wall）一事，变作围栏（Fence）也是可以的；至于驱逐非法移民出境，人数从一千二百万大幅降至二百万，驱逐的主要是黑帮和毒贩等等犯罪分子。谈到同性婚姻问题，他也说不会寻求推翻同性婚姻合法化，法律问题最好由最高法院解决。此外，他本来多番矢言要废除的＂奥巴马医保＂，现在亦改为表示愿意修改该法案，至少保留两项条款。总而言之，特朗普说要以更柔和的方式专注于各项政策之上。

有理由相信，为了抚平美国社会的分化，纾缓国际社会尤其是传统盟友的恐惧，特朗普会收起竞选拉票时的尖酸刻薄作风，调整极端激进主张。十二月十九日得到＂选举人团＂祝福之后，真正的特朗普才会展现在世人眼前。（完）