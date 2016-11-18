香港《经济日报》：人民币逼7算 中央怎守心理关？

（11月18日社评）

人民币连跌10日逼近7算心理关口，央行放风有政策储备，暗示干预。对中央来说，既要稳住民众信心，且美元短期可能已见顶，如入市适时适度干预，缓跌速挽信心可事半功倍。

自特朗普当选美国总统一个多星期以来，以兑一篮子货币的CFETS人民币汇率虽企稳微升，但市场较为关注的是兑美元的汇率，已急跌约1.6%。人币兑美元中间价昨已跌至6.8692，创逾8年来新低，大有下试7算此重要心理关口之势。市场沽势愈来愈凶，央行官员昨再出口术维稳，指央行已有汇率政策储备，似示意将入市干预。

究竟中央只是再出口术，还是真的认为7算这心理关需要守一守呢？按目前内外形势看，短期如人民币继续大跌，且试冲7算，相信中央入市干预的机会大。个中原因既有内部需要，亦有外部的较有利条件。

从内部看，中央有需要稳定民众对人币汇价的信心。之前央媒曾指的铁底如美元兑6.8等，中央并没怎样干预，让市场力量主导跌穿。但7算恐怕不同，因这是公众广为关注的整数心理关口，倘亦轻易快速跌穿，中央最担心的不是触动外围炒家借势进一步推低汇价，而是内地民众会否认为中央放任汇价，因而对人币信心崩溃，纷为保住财产而蜂拥走资。

正如曾任央行货币政策委员会委员的余永定指，假如中国有2,000万中产阶级，每年都想换5万美元，这个数量是非常巨大，折射信心一旦崩溃，引起骨牌效应恐慌性走资，情况难以想像，金融与经济恐遭大震荡。

外围方面，美元汇价短期或已近顶。美汇指数近日破100关，高见100.57，创13年新高，其后在100徘徊。由特朗普当选一个多星期以来，美汇指数累升约2.3%，似已反映了储局12月，甚至明年初加息预期。近期人币兑美元贬值，主因是美元升值，若美元靠稳，人币贬压亦可望减少。

此外，当人民币逼近整数7算时，相信亦有人民币淡仓平仓盘涌现，锁定利润，届时中央可借市场力量，顺势适时入市干预，缓和人币跌势、减少市场累积淡仓，令人民币稍为喘定，稳定一下民众信心。

正因人民币7算是市场预期的重要心理关口，中央不能不正视。故如逼近7算，相信中央会藉较有利的市场条件出手，稳定汇价。（完）