《信报》：特朗普可塑性高 对北京好坏参半

（11月21日社评）

在秘鲁首都利马举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会召开，焦点之一是美国会否在候任总统特朗普未来四年领导之下奉行保护主义，从而让「跨太平洋经济伙伴关系协定」（TPP）胎死腹中。特朗普在竞选期间一直强力抨击自由贸易，尽管现任美国总统奥巴马在利马向TPP各成员国大派定心丸，促请与会领袖继续推动协议，确保达至减低不平等竞争的共同目标，但秘鲁之行毕竟是奥巴马卸任前最后一次外访，定心丸的药效大家心中有数。人一走，茶就凉，白宫新主人的那杯茶才是各国最关心的味道。

作为东道主，秘鲁总统库琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）为会议揭幕时指出，美国大选和英国脱欧的结果显示，保护主义正逐渐抬头，警告全球自由贸易受到日益严重的威胁。他说谁想推动保护主义，就应「读一下上世纪三十年代的经济史」。峰会各成员国的经济及贸易部长发表声明重申，推动在亚太地区实现开放型经济，提倡自由贸易政策，力抗保护主义。

假如特朗普真的奉行保护主义，美国主导的TPP确实胎死腹中，毫无疑问，将有利于中国推动的「亚太自由贸易区」（FTAAP），以及「区域全面经济伙伴关系协定」（RCEP）。有评论认为，没有中国的TPP和没有美国的RCEP都是不明智的，然而从另一个角度观之，要是没有「没有中国的TPP」的话，中国的话语权肯定更上一层楼；TPP功亏一篑所腾出的空间，势必被中国主导的协定取而代之。

在保护主义的阴霾下，出席利马峰会的国家主席习近平继续鼓吹经济全球化，他说道：「任何区域贸易安排要获得广泛支持，必须坚持开放、包容、普惠、共赢，我们应构建平等协商、共同参与、普遍受益的区域合作框架，封闭和排他性的安排不是正确选择。」

现在判断TPP是否返魂无术，当然言之尚早，一切须视乎特朗普明年一月正式上台之后所推出的具体政策而定。面对这一位难以捉摸的出位狂人，在亚太地区愈来愈举足轻重的中国必须作出最坏的打算，希望得到最好的效果。不管如何，有一点值得注意，特朗普在当选之后似乎开始淡化其桀骜不驯的个人风格，渐渐变回一位八面玲珑的大商家，光是他尝试跟死对头化敌为友，即见长袖善舞的端倪。

罗姆尼（Mitt Romney）是四年前的共和党总统候选人，特朗普嘲笑他当时输给奥巴马是「史上最糟糕的失败」，罗姆尼则是党内反对特朗普不遗余力的悍将，狠批对方是欺诈作弊的骗子，彼此简直水火不容。可是，大选结束后罗姆尼摇身一变，现在有机会被特朗普招揽为国务卿，两人日前在新泽西州的高尔夫球度假村会面，言笑晏晏畅谈八十分钟，谈及「很深远」但没有披露内容细节的话题。罗姆尼在会面之后虽然对于入阁问题不置可否，但他可能成为国务卿的传闻已经不胫而走。若然死对头果然纳入麾下担当要职，不是反映特朗普是一位可塑性极高的总统吗？可塑性的意思包括胸襟广阔，能够与打对台者冰释前嫌，以及敢于今天的我打倒昨天的我。更加有启发性的是，罗姆尼的政见跟特朗普南辕北辙，假如罗姆尼最终成为国务卿，相信特朗普在竞选之时「得罪全人类」的激进主张将会大幅调整。

正因为特朗普难以捉摸，所以日本首相安倍晋三急不及待亲自前往纽约的特朗普大楼跟未来总统见面。对于习近平而言，特朗普的可塑性好坏参半，好处是有机会在贸易方面诱之以利，不管TPP是否存在一样可以在商言商互谈生意经；坏处则是无路可捉，日后华府不按常理出牌的话，北京将会很头痛。