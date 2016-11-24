《信报》：特朗普美国优先 北京减压楼市受压

（11月24日社评）

即将卸任的美国总统奥巴马讲得没错，白宫有办法令新主人变得务实，稍稍偏差的是，特朗普尚未正式入主白宫已经务实起来。作为候任总统，特朗普表明无意追击手下败将希拉莉，不会就令人厌烦的电邮风波强行调查及检控这一位前任国务卿，以免国家陷入分裂。如此绥靖态度完全不符毛泽东思想的「宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王」，反映特朗普的狂人形象也许真的只为其竞选期间的拉票工程服务，事后反口覆舌面不改容。

特朗普的务实还见证于另外几项「火爆竞选承诺不兑现」，例如墨西哥边境兴建围墙、大举递解非法移民、禁止回教徒入境以及将中国列为货币操控国等等，一概高高举起，轻轻放下。众多竞选承诺之中，实牙实齿坐言起行的是退出「跨太平洋伙伴关系协定」（TPP），然而，这个决定绝不火爆，客观效果是利己利人。利己，说的是美国可以避过一场特朗普口中的「潜在灾难」；利人，说的是中国得以受惠，压力顿然减轻，可以专心发展由北京牵头的「区域全面经济伙伴关系协定」（RCEP），继续推动特朗普深恶痛绝的自由贸易。

特朗普发表美国版「百日维新」大计，表示上台第一日就会退出TPP，原因是要以照顾美国工人饭碗为优先，因为TPP的存在意味着零关税，而零关税则意味着商家设厂外国，然后其产品又大举进口美国，外国赚了美元，美国本土却是工人朝不保夕。特朗普靠草根阶层的选票得以爆冷赢得总统宝座，当然有必要为蓝领兑现退出TPP的选举承诺。

归根究柢，TPP的设计原意根本不注重经济效益，着眼点在于政治计算，光是把世界第二大经济体中国排挤于外这一点，足见这个协定不是求财，而是斗气，为的是拉拢十一个会员国，摆出围堵中国的架势，亦即是奥巴马「重返亚太」的战略部署。既然不是求财，成功商人出身的特朗普自然一眼看穿其弊端，犯不着牺牲美国工人的饭碗来达到政治目的。假如实施TPP，越南之类的国家得享零关税，制造业蒙受其利，然后就会听从美国的指挥棒，在南海主权问题之上跟中国对着干。可是如此一着违反「美国优先」的经济原则，精打细算的特朗普宁愿不斗气，放弃多边贸易协议框架，改为双边贸易谈判。

美国退出TPP，为北京主导的亚太自由贸易区带来放手一搏的机遇，但这不代表特朗普容许中国称霸亚洲，毕竟围堵中国的板斧尚有很多，即使TPP的自由贸易被判死刑，山姆大叔的航空母舰仍然可以在亚太区自由航行。

基于美国优先的考虑，特朗普另外两个竞选承诺相信也不会走数，就是大幅减税，总额可能高达六万亿美元，以及投资数以千亿美元计的基建工程刺激经济。美国目前失业率只有百分之四点九，再推出大规模刺激经济措施的话，美国政府的债务水平必定增加，债息随之上升，连带加息步伐也会提速。事实上，利率期货显示，市场预期十二月加息机会已达到百分之百。联储局主席耶伦上周在国会听证会上表明，若果经济持续增长，加息很快会到来。

下月加息已无悬念，往后的加息步伐又如何？部分经济分析师估计，美国明年加息三次，后年加息四次。众所周知，香港楼市升完又升，其中一个主要原因是超低息环境持续经年，就算特区政府一次又一次祭出辣招，降温效果依旧不显着，非要在本月初再加辣不可，双倍印花税一律提高至百分之十五，赶绝非首置住宅买家。现在特朗普上台，美国加息如箭在弦，兼且新增楼宇供应确实不少，高处不胜寒的楼价无可避免受到冲击，向下调整的可能性与日俱增。

中国的自由贸易也许能够在特朗普上台之后感到压力稍减，不过对于香港楼市而言，最好作出「自由降落」的防灾准备。