香港《经济日报》：人民币理想与现实 防堕恶性循环

（11月24日社评）

人民币跌势未止，中央虽一直坚持兑一篮子货币稳定，更加力打击走资，惟现实是贬值已令民众财富缩水，走资添压。如何处理民众情绪及走资行为，防冲击金融稳定，考验中央手腕。

人民币兑美元汇价周二稍为喘定，昨即延续之前连续12个交易日跌势，中间价跌破6.89，离岸价更曾逼近6.93关口，再创历史新低。

面对新一轮贬值浪潮，中央一直指人民币汇率其实稳定，此因其指的是参考一篮子外币的汇率，就以具官方性质，去年底由外汇交易中心开始发布名的CFETS一篮子汇率指数，最新即11月18日较一周前升0.21基点。以国际结算银行（BIS）和国际货币基金组织（IMF）的SDR货币篮子的人民币汇率指数，亦分别升0.38和0.22个基点。

或因如此，人民币兑美元近期虽不断创新低，但仍未见央行大举入市干预，中央主力似在于打击地下走资渠道，如央行上海总部昨再重申，将加力打击上海自贸区洗钱、恐怖融资、逃税，又会加强对自贸区逃汇的审查，防跨境资金异常流动。

若从人民币一篮子汇率来看，中央「淡定」有理，且依此逻辑，民众若以为中央将干预市场，则并不理性。

然而，理想归理想，现实却很可能是另一回事。此因内地民众着重的不是数据上的人民币一篮子汇率升跌，而是现实地着手上人民币究竟是否日益不值钱、身家是否缩水。按瑞信最新全球财富报告显示，因汇率波动，内地家庭财富一年间下跌了2.8%。

面对切身的财富缩水问题，内地民众千方百计保本，有内地财经评论员建议内地民众买港元保资产，但更多的是透过非法渠道走出海外，导致外汇储备不断下降。

对国际炒家而言来说，人行一直只出口术，加上在12月中旬美国加息前人民币贬压难止，加入炒人民币贬值的诱因愈来愈大，相信正纷纷部署伺机分一杯羹，此势令人民币贬值预期更大。

若内地民众对人民币信心再减、外资炒人民币跌又火上加油，形势或陷入恶性循环，不但人民币贬压更巨，且走资趋剧更将威胁内地金融稳定。

面对民众对人民币信心日跌，且已用实际行动竞相走资，中央若只停留在出口术及打击违法走资渠道上，要冒相当大风险，必要时须用实际行动游说民众，挽回对人民币的信心。因在理想与现实之间，现实往往更为重要。