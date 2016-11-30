香港《经济日报》：楼控资金投A股 中央怎么办

（11月30日社评）

内地楼控有增无减，资金由楼转股，A股愈升愈有，惟升市非基本因素所带动，仍旧属政策及资金市，若A股升太急会否令中央干预仍属未知之数，股市要健康发展，中央宜忍手。

内地股市两融余额昨逾9,600亿元人民币，创1月以来新高，沪深300指数自今年1月的低位亦已升近25%。今次内地股市上升与往常一样，非看基本因素，而是政策市及资金市。

说非基本因素支持升市，因近期内地经济数据虽较佳，显示软企稳加固，但一来此仍属软企稳，二来对谋求中长期经济发展的中央而言，增长触底正是攻坚去杠杆、去过剩产能的更好环境，故明年仍将继续L形巩底，恐非如一些乐观看法般，认为明年经济增长可反弹上7%。

说到底，A股仍未脱一直以来的政策市与资金市。政策市是指中央加码楼控，如有传北京银行开始执行「认房又认贷」、部分城市更暂停发放新房贷等，反映未来一段时间，楼控尤其在一线热点城市是有加没减，资金势续流出。与此同时，内地高涨债市已出现回吐，加上早前热炒黑色金属的热钱亦找出路，与正从楼市流出的资金汇聚A股图利，推高A股。

另一方面，虽然不少内地资金正忧虑人民币贬值而千方百计转持外币资产及流出境外，惟中央不但正加强对合法对外投资的管控，更严打非法走资；更根本是内地资金泛滥，居民存款达150万亿元人民币，只要A股热起来，完全不乏追捧资金。

A股升温，虽从低位反弹25%，但距2015年6月的高位仍远，如以上证指数昨收市3282点计，仍差1,884点，市盈率为18.58倍，亦不算太高，故惹投资者、投机者憧憬仍有相当上升空间。

现时市场开始关注的，是中央对股市态度，慢牛有助股市重拾投融资功能，相信中央可以接受，暂未会加以干预，但若A股如过去般，一旦上升且愈升愈急，中央会否出手调控呢？

经过去年暴力救市后的应付措施及政策调整，如场外融资等杠杆以致非法行为等，应已受到管控，股市正在复原。中央要做的，应是加快股改，提升透明度与规范化等，对于升市宜采观望态度，在暴力救市中国家队大举增持的股份，更不宜作调控工具，退市应有序而行。让市场的尽量归市场，如此A股才能走向健康发展道路。