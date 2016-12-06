香港《经济日报》：特朗普试华底线 中美风雨多

（12月6日社评）

美国胜选总统特朗普破格地与台湾的总统蔡英文通电话，又在社交媒体批评中国，令北京震惊。特朗普与北京应是互相试探，惟中美大格局加上特朗普主政美国，北京忧虑料不少。

对于特朗普打破美国与台湾领导人不直接接触的外交禁忌，北京至今回应相当克制，外交部提出严正交涉，指台搞小动作，未点名批评特朗普，显见留有余地。惟特朗普似意犹未尽，昨再在社交媒体连发两则短讯，指中国在汇价、经贸、南海问题上无征询美国意见。

中国暂仍节制，相信是要观察特朗普葫芦里卖甚么药。首先，特朗普无意识形态包袱，真的要破坏一个中国原则支持台湾，牺牲庞大的中国市场？愿以美兵性命作赌注，与中国在南海动武？此不无疑问。其次，商人敢博，胆大心细争取最大利益，特朗普发挥商人本色争取更多对华谈判筹码？事实上，特朗普助手指二人通话只是礼仪，不涉实务，似为其转身留下更多空间。

特朗普试探北京的味道甚浓，相信北京亦会藉机出招摸底特朗普，为进一步交手作准备。惟形势始终令北京忐忑难安。

其一，特朗普故意打破政治禁忌，起码反映对华并不友善，预示其对华政经取态较现任总统奥巴马强硬。

其二，美国总统权力大，但仍难免受所属政党左右，尤其特朗普筹组的内阁主要为共和党＂旧电池＂。共和党一向较反共，由列根到小布殊均奉行对华鹰派路线。近期国会重申对台关系法及对台六大承诺；众议院已通过的2017年国防预算法中，首度有美台将领及防务官员交流条文。而特蔡通话，料鼓舞台反共力量，冲击两岸关系。

其三，中美在全球的大格局，是中国冒升、美国相对衰落的此消彼长形势，在亚洲尤其如此，触碰美国在区内利益，美国的遏华国策恐只会更甚。特朗普的手段或更聪明，他虽以内政为主，惟对外收缩并不代表放弃亚太主导权，任由中国订规则，只是美国不会亲自落场，而是放手让其在亚太的代理人担当更大遏华角色，如允许日本自卫队军队化等，相信台湾亦将担当一定角色。

政治素人特朗普趁在1月上任前狠批中国，成本低，旨在试探中国以订对华政策。中国面对看以胡来、实则大有计算的特朗普，肯定非常头痛，更要思考新形势的应对之策。（完）