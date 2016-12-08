《信报》：右翼民粹风起云涌 铁娘子也马步不稳

（12月8日社评）

美国《时代》杂志昨日宣布，获选本年度风云人物的是美国候任总统特朗普。这个结果完全不令人感到意外，首先是美国总统的重要性非比寻常，谁当选谁就已经是叱吒风云的人物；其次则是特朗普本人充满传奇性，虽然被封为＂最不受欢迎的总统候选人＂，但这位矢志反建制的政治素人让全世界跌碎眼镜，凭其立场极右的民粹主义姿态成功吸纳选票而一举入主白宫。风云人物的桂冠，舍特朗普其谁？

美国出现一位桀骜不驯的狂人总统，一方面固然是破天荒，另一方面则可理解为大势所趋，因为国际社会吹起一股右翼旋风，民粹主义方兴未艾，特朗普上台执政并非单一的个别例子。除了英国今年六月的脱欧公投显示右翼抬头之外，前不久的意大利修宪公投同样是反建制的民粹主义者取得胜利，总理伦齐（Matteo Renzi）履行承诺辞职，反对派＂五星运动＂纵使未能一时三刻上台执政，但他们所鼓吹的脱离欧罗区甚至脱离欧盟，也许会愈来愈受到民意支持。

欧洲大陆诸国纷纷刮起右翼旋风，连龙头之一的法国也无法置身事外，现任总统奥朗德之所以放弃寻求连任，为的正正是牺牲小我以团结左翼，防止右翼赢得明年五月总统大选，那么另一个龙头德国就显得十分关键了。作为欧盟的中流砥柱，要是德国总理默克尔也遏不住国内的民粹主义者，欧盟恐怕难以逃得掉土崩瓦解的命运。

在德国执政基督教民主联盟的党主席选举之中，默克尔是唯一的候选人，她最终以接近九成的得票率当选。理论上来说，成功连任党主席让默克尔明年九月大选争取第四次总理任期的机会大增，可是她这次的得票率比去年大幅减少七个百分点，反映党内支持度有下降迹象。默克尔心知肚明，她主张对难民采取大开方便之门的政策备受争议，令基民盟内部出现矛盾，也导致该党在今年的多次地方选举中惨遭滑铁卢。因此，默克尔似乎打算改弦易辙，她说将确保不会让去年接收大批难民的乱象重演，她甚至针对穆斯林女性的服饰表示，穿戴遮盖整个脸部的罩袍和面纱是不适当的，必须尽可能禁止。

默克尔发出转軚讯号，显然是为了安抚国内不满难民入侵的情绪。事实上，难民问题在德国已造成鲜血淋漓的伤害。弗莱堡市（Freiburg）有一位十九岁医科女学生拉登贝格（Maria Ladenburger），参加派对后踩单车回家途中被奸杀，事后落网的疑凶是十七岁来自阿富汗的难民。波鸿市（Bochum）有两名分别二十一岁和二十七岁的中国女子先后被强奸，怀疑是同一个来自伊拉克的三十一岁难民所为，现已被捕接受调查。既然风化案甚至夺命血案的疑凶是难民，那么德国部分民众很自然兴起排外情绪，而这种情绪正是极右民粹主义的温床。

默克尔能否在转軚之后成功连任，目前言之尚早，但最低限度已反映一个严峻的现实，连铁娘子也在右翼旋风之下被吹得马步不稳。讽刺的是，默克尔是二○一五年度的风云人物，当日《时代》杂志赞扬她协助维持及促进无国界的欧洲，勇敢面对经济动荡及难民危机。

此一时也，彼一时也，去年的风云人物是坚持开放门禁的默克尔，今年的风云人物是鼓吹本土排外的特朗普，民粹主义绝对是国际社会必须警惕的课题。

默克尔批评右翼民粹主义崛起之时表示，这个世界不是＂非黑即白＂，必须认清真正人民的声音，不该只聆听少数和大声的意见。非黑即白所带来的祸害彰彰明甚，只盼铁娘子和其他国家元首马步扎得稳一点，在右翼民粹风起云涌的情况下，防止演变成满目疮痍的风灾。（完）