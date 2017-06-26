香港《经济日报》：金融中心多元化 香港要握契机

（6月26日社评）

香港回归20年间经济有起有伏，惟金融几乎一枝独秀，港股在内企赴港上市下急扩，汇、债市虽有发展惟仍不足。人币国际化、大湾区与一带一路正是让本港股汇债长足发展的契机。

香港回归前，曾有国际杂志指香港已死，事实证明绝非如此，惟本港经济20年来确历经折腾，一些问题如楼市大上大落等仍然缠绕甚至恶化，惟金融此主要产业支柱则不断茁壮。最突出是港股市场，由于内地政策转变让内企不断来港上市，港股市值在20年间由3.2万亿港元大升至27.2万亿元，赢得与纽约和伦敦相提并论的「纽伦港」称号。

惟纽约和伦敦是股、汇、债鼎足而立的多元化国际金融中心，香港在过去数年人民币国际化展步下，虽已成最大的人币离岸中心，亦发展起点心债以至伊斯兰债券等，惟汇、债市场规模仍远逊纽约、伦敦，故「纽伦港」之名实有点夸大。

然而，要「纽伦港」名副其实，香港有很大契机，因不但人币国际化仍然继续，且粤港澳大湾区与一带一路已成国家重要发展战略，正可为本港金融中心引擎大增动力。

港股得益固不用多说，一带一路沿线国家的大量基建项目，既可以是银团贷款，亦可以债券融资，区内既尚欠一个能起杠杆作用的金融中心，中国又是一带一路的牵头人，香港正可凭藉本身的金融业优势，发展为一带一路的最重要金融引擎。

机遇固然庞大又明显，但挑战亦甚大。其一，一带一路由国家主席习近平提出至今已3年多，虽有一定发展，例如成立了亚洲基础设施银行、丝路基金、一带一路国际合作高峰论坛等，但现时主要还处战略阶段，香港各界包括金融业具体上应如何将契机落实为商机，仍有待政府和业界摸索、确立。

其二，本港有关的专业人才恐严重不足，此不论是对横跨亚洲、欧洲和非洲沿线60多个国家的政治、经济、商业、文化和风险熟悉的人才，还是长于巨型基建的金融服务如项目风险与估价等人才，都是如此。目前已有国际企业将相关人才调配至本港的情况，在本港如此高营商与生活成本下，如何加快磁吸这些人才是香港的一大考验。

过去20年金融成为本港经济的定海神针，未来20年又将如何，就要看港人能将机遇握得多紧、掘得多深。（完）