《明报》：特朗普新政不树敌 中国机遇勿一厢情愿

（11月23日社评）

美国候任总统特朗普发表上台后的百日新政大计，既未威胁要跟中国展开贸易战，也未提到要退出北美自由贸易协议（NAFTA）和修筑美墨边境墙等备受争议主张，却清晰表明要退出「跨太平洋伙伴关系协议」（TPP）。TPP是奥巴马政府「重返亚洲」遏制中国的核心政策之一，获日本大力支持。特朗普舍弃TPP，日本固然被杀个措手不及，也必将牵动亚太地缘政治形势，亦为中国牵头推动建立亚太自由贸易区，带来历史机遇。不过，若就此认为特朗普会将亚洲领导地位拱手让予中国，也未免太过一厢情愿。

特朗普上台首日将发出6项总统行政命令，包括发出撤出TPP通告、取消美国能源生产限制、削减企业规管、下令制订计划对抗网络攻击、调查影响美国工人饭碗的滥用签证问题，以及禁止官员离任后5年内担任说客。竞选期间，特朗普最惹火的一系列主张，诸如大举递解无证移民、监控穆斯林入境，以及上任首日即将中国列为货币操控国等，未有提及，反映他务实一面，无意一上台就四处树敌，总之是以照顾美国工人饭碗为先，强调自己不会背弃竞选承诺。

竞选期间，特朗普大力抨击全球化打击美国工人生计，对于NAFTA和TPP尤其不满。然而，NAFTA毕竟执行约20年，贸然宣布退出的冲击太大，何况特朗普实际上只是迫使墨西哥和加拿大来到谈判桌，重新磋商协议条款，务求令美国成为大赢家而已。相比之下，TPP还未正式执行，即使煞停，对美国不构成即时冲击。

不过，美国放弃TPP的影响相当深远。2010年奥巴马政府提出「亚太再平衡」，务求维持亚洲霸主地位，应对中国崛起，整套战略有两大支柱：一是加强与区内国家，特别是跟中国有领土争议的国家如日本、越南、菲律宾等军事合作；二是深化经济合作，缔订TPP。美国防长卡特曾形容，TPP的价值抵得上一艘航空母舰，足证它对地缘政治的重要。

奥巴马政府苦心经营多年，终于2015年跟日本、大马、澳洲、新西兰、加拿大、墨西哥、越南、新加坡、文莱、智利和秘鲁，就TPP达成协议；如成功落实，整个自贸区规模将占全球经济四成。虽然中国也积极推动「区域全面经济伙伴关系协定」（RCEP），包罗了日韩澳纽印度和东盟十国，惟步伐不及TPP，自贸区规模相当于全球经济三成，也略逊一筹。

RCEP聚焦削减关税壁垒，TPP野心更大，还寻求削减非关税贸易壁垒，诸如投资限制、隐形补贴、政府采购限制等。TPP要求成员国采取一套严格的劳工、环保和知识产权规则、遵守关于国企商业活动的限制，其中不少规定都有排斥中国的味道。奥巴马政府希望藉此在亚太区建立一套由美国主导、反映美国意识形态和价值观的贸易规则，最终迫使中国跟随。

TPP触礁夭折，无疑有利中国争取成为亚洲乃至全球自由贸易的推动者和领袖。早于2014年，北京就提倡建设亚太自由贸易区，而RCEP正是实现此长远目标的踏脚石。押错注在TPP身上的日本首相安倍晋三，在APEC峰会期间急求会晤习近平，也许亦是因为意识到积极与华合作推动RCEP，已是眼前不能回避的选择。当然，中国能否化眼前机遇为成果，还得看北京的国际领导能力和整合力。虽然RCEP的缔订门槛要求较TPP低，但是区内各国要克服贸易壁垒和分歧，始终不是易事。

特朗普扬弃TPP，美国「重返亚洲」战略无可避免将出现巨变，但这不代表特朗普就此打算放弃向中国施压。特朗普强调其治国方针是「美国优先」，现在放弃TPP，是由于他认为此项协议不符合美国工人利益，不代表他放弃洽谈贸易协议，更不代表他认为应容让中国称雄亚洲。特朗普表明，在放弃TPP的同时，他会积极去磋商「公平的双边贸易协议」。特朗普显然认为相对于多边贸易协议框架，在双边贸易谈判中，美国可挟着全球最大经济体的优势，更容易逼对手就范，为美国人争取最大好处。另外，特朗普今次虽然未有提到将中国列为「货币操控国」，但也不代表他会放弃在经贸和地缘政治上向中国施压，毕竟特朗普的思路，就是设法增加手上筹码，逼其他国家在谈判桌上向美国提供更多好处。他岂会独厚于北京。