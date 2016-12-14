香港《经济日报》：特朗普触碰一中 北京软硬反击

（12月14日社评）

中国外长王毅指破坏＂一中＂原则，最终只能是搬起石头砸自己的脚，回应美国候任总统特朗普触碰一个中国原则，王毅尚未点名回应，显然仍是留有余地，惟软硬措施应正备就，以免美国作出摆弄一中原则的先例。

对于特朗普先与蔡英文通电话，继而公开威胁如中国不在经贸上让步，将改变一个中国政策。北京回应终于升级，由提出一中是中美关系的基石，提高为破坏一中原则、损害中国核心利益，终只能是搬起石头砸己脚。

北京经数天冷静处理后，应已作出基本判断，认为必须作出较强硬警告。底因应是担心让特朗普在一中问题上肆意勒索，并毫无代价，既会大大鼓舞台独势力，且恐除特朗普或食髓知味，继续勒索外，还可能让其他国家见猎心起，纷纷仿效，那麻烦将没完没了，台湾更变奇货可居，破坏北京对台政策，令两岸形势横生变数。

此不是说中美一定硬碰硬到底，外交讲实利与实力，经贸上最终作出一定妥协的可能性不少，但过程相信会有不少碰撞，因北京不能让特朗普予取予求，要美国尤其与华相关的利益分子知痛而拉住特朗普，令其收敛。

可以预期，北京会作软硬两手准备，若特朗普继续摆弄一中，软的如收紧对美资的市场准入、减少向美国大额买货如民航机、在国际问题如北韩、伊朗等，不与美国合作甚至刁难。

硬的如一定规模的贸易制裁、更频密的东海南海军演、两军的近距离监视甚或接近触碰等，方法与力度将按特朗普的态度而调整。如目前而言，美国商人已纷纷忧心个别公司实行将遭制裁。

事实上，冲击北京一中政策，到目前为止，很可能尚是特朗普或其团队的计策，而非特朗普所属共和党主流，遑论是共和党与民主党的跨党共识。无疑，制衡以至围堵是美国跨党派国策，但个中充满小心计算，冲击一中令北京反枱，美国的政经利益包括共和党背后的金主，损失惨重，至少不符合美国中短期国家利益。

事情将如何演变，球在特朗普手上，王毅尚未点名回应，就是留有余地，亦是在面对特朗普此反覆无常的对手时，避免己方回应太激而反陷被动。惟既已触碰一中，事态恐难善了，且纵使特朗普悬崖勒马，中美互信已受损害，未来双方误判的风险正在上升。（完）