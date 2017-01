《信报》：特朗普联俄制中 北极熊坐收渔利

(12月20日社评)

特朗普自十一月成为候任美国总统之后,虽然获《时代》杂志封为年度「风云人物」,但他同时被形容为「美利坚分裂国总统」(President of the Divided States of America),反映拒绝接受这「狂人」掌政者甚众,最流行的抗议口号是「他不是我的总统」。五百万反对者请愿,把希望寄托于十二月十九日的选举人团(Electoral College)投票,假如有足够的选举人变节,不按各州的普选结果正式选出下任总统,那么翻盘是有可能的。

理论上,特朗普可获三百零六张选举人票,希拉莉则获二百三十二张,只要有三十七名共和党选举人变节,就能够阻止特朗普入主白宫。然而实际上,绝大多数共和党选举人还是行礼如仪,规规矩矩饰演恰如其分的「橡皮图章」,美国总统大选的历史没那么轻易改写。

经过选举人团投票之后,特朗普登上总统宝座更成铁定事实,接下来全世界的焦点当然是他怎样运筹帷幄,从而影响国际社会层层相扣的格局。看情况,俄罗斯总统普京是各国元首之中心情比较愉快的一个,因为特朗普的横空出世有机会让北极熊坐收渔人之利。

特朗普在竞选期间不止一次表示欣赏普京,称赞对方「非常精明」,并且「强力领导」;及后组阁,立场亲俄的美孚石油行政总裁蒂勒森(Rex Tillerson)获提名出任国务卿,显示特朗普有意改变后冷战时代的美俄关系,不是纯粹基于选举语言,而是有实际行动配合。美俄关系为什么要改变?当中一大考虑是「联俄制中」,拉拢俄罗斯为的是防止中国继续坐大,最低限度削弱中俄的合纵力量。去年,中俄舰队多次进入日本海及东海海域,中俄在南海更加有扩大联合军演的趋势,这对于美国「重返亚洲」的部署无疑是隐忧,向普京示好有利于特朗普向北京示威。

向北京示威已经溢于言表,特朗普早前接听台湾总统蔡英文的祝贺电话,引发外交风波,北京表示不满之后,这位狂妄之徒索性说,没必要被「一个中国」政策绑住,除非中国愿意在贸易问题之上让步。一中政策乃中美建交的基石,漠视此政策的话,中美关系必遭破坏不在话下,连带海峡两岸也有机会回复敌对状态。特朗普摆出不惜放弃一中原则的姿势,即使只是以候任总统的非正式身份来试一试水温,仍然预示他的对华路线将会相当强硬。

眼看势色不对,日本首相安倍晋三马上作出迅捷的反应,他首先亲身前往纽约拜会特朗普,然后又让访问日本的普京满载而归。特朗普高举「美国优先」的旗帜,声称盟国若要得到美国保护,必须缴付保护费,安倍急不及待拜会之,为的自然是寻求美日结盟不受动摇。至于普京,则是安倍如今不得不待之以礼的「好邻居」,因为一旦美国疏远日本,而另一边厢俄罗斯跟中国打得火热,孤悬海上的日本恐怕左右无援,单是来自北韩的威胁已经吃不消,莫说中俄联手夹击。因此,普京往日本打个转,毋须付出什么特别的代价,已经得到甜头。日俄峰会的新闻公布显示,两国在多个领域如能源、医疗、远东地区开发(包括北方四岛)等达成多项合作协议,预计日本政府及企业将会总共投资三千亿日圆(约二十五亿美元),不过,对于日本最关注的北方四岛主权问题,俄罗斯并没有作出任何让步。不但不让步,普京甚至在接受日本传媒访问之时直截了当地说,俄罗斯与日本没有领土问题,这只是日本以为有问题而已。

总的来说,目前俄罗斯成为美国、中国和日本竞相拉拢的对象,普京很难不打从心底笑出来。