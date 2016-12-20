《信报》：特朗普联俄制中 北极熊坐收渔利

（12月20日社评）

特朗普自十一月成为候任美国总统之后，虽然获《时代》杂志封为年度「风云人物」，但他同时被形容为「美利坚分裂国总统」（President of the Divided States of America），反映拒绝接受这「狂人」掌政者甚众，最流行的抗议口号是「他不是我的总统」。五百万反对者请愿，把希望寄托于十二月十九日的选举人团（Electoral College）投票，假如有足够的选举人变节，不按各州的普选结果正式选出下任总统，那么翻盘是有可能的。

理论上，特朗普可获三百零六张选举人票，希拉莉则获二百三十二张，只要有三十七名共和党选举人变节，就能够阻止特朗普入主白宫。然而实际上，绝大多数共和党选举人还是行礼如仪，规规矩矩饰演恰如其分的「橡皮图章」，美国总统大选的历史没那么轻易改写。

经过选举人团投票之后，特朗普登上总统宝座更成铁定事实，接下来全世界的焦点当然是他怎样运筹帷幄，从而影响国际社会层层相扣的格局。看情况，俄罗斯总统普京是各国元首之中心情比较愉快的一个，因为特朗普的横空出世有机会让北极熊坐收渔人之利。

特朗普在竞选期间不止一次表示欣赏普京，称赞对方「非常精明」，并且「强力领导」；及后组阁，立场亲俄的美孚石油行政总裁蒂勒森（Rex Tillerson）获提名出任国务卿，显示特朗普有意改变后冷战时代的美俄关系，不是纯粹基于选举语言，而是有实际行动配合。美俄关系为什么要改变？当中一大考虑是「联俄制中」，拉拢俄罗斯为的是防止中国继续坐大，最低限度削弱中俄的合纵力量。去年，中俄舰队多次进入日本海及东海海域，中俄在南海更加有扩大联合军演的趋势，这对于美国「重返亚洲」的部署无疑是隐忧，向普京示好有利于特朗普向北京示威。

向北京示威已经溢于言表，特朗普早前接听台湾总统蔡英文的祝贺电话，引发外交风波，北京表示不满之后，这位狂妄之徒索性说，没必要被「一个中国」政策绑住，除非中国愿意在贸易问题之上让步。一中政策乃中美建交的基石，漠视此政策的话，中美关系必遭破坏不在话下，连带海峡两岸也有机会回复敌对状态。特朗普摆出不惜放弃一中原则的姿势，即使只是以候任总统的非正式身份来试一试水温，仍然预示他的对华路线将会相当强硬。

眼看势色不对，日本首相安倍晋三马上作出迅捷的反应，他首先亲身前往纽约拜会特朗普，然后又让访问日本的普京满载而归。特朗普高举「美国优先」的旗帜，声称盟国若要得到美国保护，必须缴付保护费，安倍急不及待拜会之，为的自然是寻求美日结盟不受动摇。至于普京，则是安倍如今不得不待之以礼的「好邻居」，因为一旦美国疏远日本，而另一边厢俄罗斯跟中国打得火热，孤悬海上的日本恐怕左右无援，单是来自北韩的威胁已经吃不消，莫说中俄联手夹击。因此，普京往日本打个转，毋须付出什么特别的代价，已经得到甜头。日俄峰会的新闻公布显示，两国在多个领域如能源、医疗、远东地区开发（包括北方四岛）等达成多项合作协议，预计日本政府及企业将会总共投资三千亿日圆（约二十五亿美元），不过，对于日本最关注的北方四岛主权问题，俄罗斯并没有作出任何让步。不但不让步，普京甚至在接受日本传媒访问之时直截了当地说，俄罗斯与日本没有领土问题，这只是日本以为有问题而已。

总的来说，目前俄罗斯成为美国、中国和日本竞相拉拢的对象，普京很难不打从心底笑出来。