香港《经济日报》：特朗普小圈子决策 恐擦枪走火

（2月6日社评）

对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。

特朗普甫上任，就不停签发总统行政命令，可谓四处点火，引发最大混乱与争斗的，无疑是对难民和伊斯兰7国公民的入境禁令，除引发国内各地示威外，亦导致司法介入，西雅图法院上周五下令，全美范围内暂停执行禁令。

惟特朗普不改其强人作风，在推特（Twitter）指斥「这个所谓法官」的判决「荒谬」，司法部亦随即上诉，要求恢复禁令。

是次争议最能突出特朗普上任至今施政的两个特点。其一，他决策倾向民粹，回应支持他的本土导向选民。除入境禁令、建边境墙外，他上周亦突然同时向中日德开火，指摘三国操纵汇率，无视现实理据。

对特朗普来说，事实恐不重要，关键是取悦其基本选民。向贸易对手尤其向华开刀正迎合其选民，尤其国内反弹声音强烈，巩固基本选民支持便更重要。

其二，特朗普只和亲信小圈子决策。入境禁令正是最佳证明，此事特朗普仅与亲信如班农等讨论就拍板，未谘询过阁员，包括防长、国务卿、司法部长等都蒙在鼓里。

令问题更严重的是，其小圈子成员不但以理念先行，且缺乏资深行政和政治经验，显然未有充分研判便拍脑袋决策，才会令风波闹大，如先受副司法部长挑战而将其除之而后快，再遭法院挑战而要改为有绿卡者可入境，现更被暂禁执行。如决策时有谘询资深从政与行政者，难以想像命令会如此粗糙。

外界亦有一些分析认为，特朗普四处点火，是要引蛇出洞，将不同意以至不配合其施政路线者都引出来，然后扫地出门，如副司法部长，以整顿华府，让他在缺乏传统精英支持下，未来仍能推动政策。此说未必属实，惟若果真如此，则特朗普未来施政只会更变本加厉。

令其他国家担心的是，外界虽分析特朗普在外交上只是装疯，如对华凶神恶煞是开天杀价，目前确亦未推出异常出位的实质外交措施，但若其经贸以至地缘政治决定亦只是由其围内小圈子拍板，没全面评估得失，或会高估自己的筹码、低估对手的反弹，而过于勇进，届时混乱的便不止美国国内，而是全球折腾。