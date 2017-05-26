香港《经济日报》：储局缩表减震荡 慎防爆黑天鹅

（5月26日社评）

联储局公布5月议息纪录，市场除寻找6月加息线索外，更关心如何缩减资产负债表（缩表）。储局预告会以渐进而可预期的方式进行，调控市场预期，以免缩表时引发金融市场大震荡。

议息纪录指，虽然首季经济表现与通胀略逊预期，但经济增长与通胀的前景并没转变。市场解读为储局快将再加息，联邦基金利率期货反映6月加息机会回升至100%。

惟市场早认为储局若不在6月加息，7月亦会加，故更关注储局会否如期年底开始缩表。规模多大？步伐多快？

此因缩表像当年量宽扩表一样，同是史无前例，故缩表会造成多大冲击，难以逆料。而扩表的3.6万亿美元衍生的天量资金，流入实体经济少，涌入资产市场多，令环球资产价格疯涨，未来一旦缩表，资产市场很可能回落，会否触发过度反应引发债灾股灾？

对此，相信储局亦和市场一样心里没底，不敢轻率，惟有跟市场早作沟通，调控预期。储局3月议息时已首次讨论缩表，提醒市场缩表已进议程；今次同意缩表的大体提案，更透露特点是每月设缩减金额、超额资金重投债市、先由低额度开始而每季上调，明显是要让市场安心，缩表只会审慎按步而行。

虽然纪录没提及缩减规模，但有储局官员放风说缩2万亿美元。至于何时达标，前储局主席伯南克主张用4至5年时间，但市场估计可能最初每月缩20亿美元，最终提速至100亿美元，意味或要用上20年。连鹰派的费城联储银行行长哈克日前亦放风，形容缩表过程「可预测、缓慢和尽可能沉闷」。

储局缩表的取态明显是摸着石头过河，先小规模做，看市场反应和承受能力再作决定，总之是防震荡，不出意外至上。储局用意如此，却不一定不爆黑天鹅，皆因过去8年环球市场一直浸泡于海量热钱，谁都不知埋下了多少炸弹，一旦缩表触发热钱急走，个别环节会否出现资金链断裂？会否引爆连锁反应？冲击将多大？储局与各界都不能掉以轻心。

香港更须特别留神，累计已有1,300亿美元量宽热钱流入，且本港资金自由进出，一直是亚洲区提款机，缩表下或要承受特别巨额的资金流走，更有国际炒家趁势冲击本港金融市场图利的风险，促使港息被扯高，港楼亦恐将面临重压，港府与业界实须及早绸缪。