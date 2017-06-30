香港《经济日报》：中央祝福支持 港谋划创未来

（6月30日社评）

国家主席习近平访港，出席香港回归20周年活动，强调此行有3个目的：祝福、支持和谋划未来。中港利害与共，香港如能发挥好独特角色配合国家政策，将取得更大双赢。

习近平将祝福放在首位，祝愿香港再创辉煌，善颂善祷，是动之以情、让港贴近感受国家的诚挚祝贺。习近平甫下机就说：「香港一直牵动我的心！」就是要以亲和力，进一步令中港走得更近。

至于体现支持，就是藉回归20周年，进一步凸显国家对香港的重视与善意。过去20年，香港一直有国家政策支持，如自由行、更紧密经贸关系安排（CEPA）、人民币业务、沪港通等，都令本港经济增添动力，提升港人的生活水平。

最重要的是，支持香港同时起到支持内地发展的互利基础，包括经济尤其国际化的作用，因中港是优势互补，例如人币业务在港建立与优化后，中央以此复制到伦敦等金融中心，令人币国际化稳步前进；又例如沪港通有助MSCI纳入A股，推进A股国际化；又如支持香港前官员陈冯富珍出任国际卫生组织总干事，提升了国家的国际贡献与影响力。

正因中港是荣辱与共，香港未来能否更好地发挥独特的角色，既关乎港人福祉，亦在于国家发展利益，故能否谋划未来，将起决定性作用。摆在眼前明显的契机不少，经贸上例如一带一路和粤港澳大湾区，此既是中央经济与外交的关键战略，如能成功落实将大为拓展中国经济的发展与升级空间，亦大大增加了在国际舞台的影响力。香港当然亦能积极参与，在贸易、金融以至专业服务上大展拳脚。

又如人币继续国际化、债券通，以至将来可能出现的商品通等，都能促进内地金融市场改革、与国际接轨，又能大大提升本港金融中心地位与多元化。

然而，上述种种都非盲目发展可以达至，而须配合内地各方面的进程尤其风险管控，以及香港的优势与准备等，故中港必须有深入的磋商与完善的规划，方能减少风险，事半功倍。

这对下任林郑月娥政府，是重中之重的工作，也为下一个20年、30年，香港续创辉煌打下基础。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。