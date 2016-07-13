《信报》：南海仲裁制造更多麻烦

（7月13日社评）

果然没有意外，全球瞩目的南海仲裁对菲律宾有利，对中国不利，甚至可以说马尼拉政府大获全胜，因为最关键是由中国提出的「九段线」主权申诉被裁定为缺乏历史权利和法律基础，不符合《联合国海洋法公约》。更加没有意外的是，中国的反应一如事先张扬的那般嗤之以鼻，不接受、不承认，视之为「废纸一张」。

菲律宾于二○一三年一月依据《联合国海洋法公约》就南海主权争议提出仲裁申请，设于荷兰海牙的国际常设仲裁法院昨天颁布结果，主要是说中国及其他国家的船只和渔民，历史上都曾使用南海岛礁，没有证据显示中国拥有南海主权。法院既然裁定九段线没有法律基础，那么中国独占黄岩岛就是于理不合，此举侵犯了菲律宾的传统捕鱼权。针对中国在多个环礁填海造地，法院认为破坏珊瑚礁生态，带来永久且无法恢复的伤害。除此之外，南沙群岛所有「陆地」，包括中国控制的美济礁、赤瓜礁及渚碧礁，以及台湾管辖的太平岛等等，只是「岩礁」，不是「岛屿」。是礁不是岛的意义乃在于，中国在南沙群岛不拥有专属经济海域，反而菲律宾的巴拉旺岛可独享二百海里专属经济区。

由于在南海仲裁案之中，太平岛被降格为「岩礁」，本来的二百海里专属经济区大幅缩减至十二海里，所以台湾的民进党政府罕有地跟北京立场一致，不接受，不承认，几乎也要吐出「废纸一张」的狠话。

裁决结果之所以不让人感到意外，原因有三。首先，中国坚决不参与仲裁，全案由菲律宾单方面提出，谁的赢面较高已是昭然若揭。其次，仲裁案的幕后玩家是美国，藉此遏制在岛礁又建机场又建医院的中国。再者，仲裁小组由国际海洋法法庭庭长日籍法官柳井俊二筹组，柳井俊二曾任日本驻美大使，亦是首相安倍晋三发起的「修改集团自衞权宪法解释委员会」委员长，乃日本右翼鹰派代表人物。在种种不利的客观环境里头，中国声称「自古以来」拥有南海诸岛主权，根据的仅仅是含糊不清的九段线（不连贯的虚线，本来是十一段线，中共建政之后为了向越南示好而删减两条），实在很难产生足够的说服力。

姑且撇开九段线不谈，仲裁结果偏帮菲律宾还可见于太平岛的判断之上。马英九卸任总统之前，刻意登上太平岛宣示主权，讲了一句可圈可点的话，他说太平岛是邻近海域最大的天然岛屿，唯一拥有自给自足的淡水资源。事实上，太平岛蓄积丰富的地下水，每日总取水量可达六十五公吨。日军占领之时，称之为长岛。更加值得留意的是，此地生长了茂密植物，包括树龄几百年的乔木。如果这样的一处地方竟然是礁不是岛，的确叫人感到莫名其妙。

裁决出来了，菲律宾当然高兴，美国也会要求中国「依法办事」，可是讽刺的是，美国并没有加入《联合国海洋法公约》，权威性打了折扣。至于其他同样有主权争议的国家，说不定依样画葫芦，纷纷向海牙申请仲裁，届时情况将会进一步复杂化。

早前有传闻，中国可能会退出《联合国海洋法公约》以示抗议，然而这种做法得不偿失，毕竟公约设立国际海洋法法庭、国际海底管理局和大陆架界限委员会等等组织，让作为重要成员的中国能够透过塑造海洋秩序获利，退出绝对不划算。

南海仲裁案颁布结果后，局面不是清晰了，反而是制造更多的麻烦，光看解放军锐意演习展示肌肉已可见一斑。内地官媒昨日披露，中国自行设计制造的052D型导弹驱逐舰银川号入列，部署南海水域，无疑又是示威之作。

稍可宽怀的是，菲律宾新总统杜特尔特外交态度比较圆滑，早已表示不会因为一个黄岩岛而跟中国开战，南海风云之下未尝不可以利用谈判桌为事件腾出斡旋空间。

毕竟南海主权之争，说到底还有海洋资源、特别是海底油气田的争夺；搁置争议、共同开发以分配庞大经济利益，不失为各国协商的方向。