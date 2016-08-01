香港《经济日报》：中央抑楼泡稳经济 须聪明子弹

（8月1日社评）

内地多个省市拟加辣楼控，配合中央抑制资产泡沫，缓抑日益膨胀的楼泡。惟内地楼市绑架经济的矛盾愈趋尖锐，中央难一刀切力压，关键是运用聪明子弹，按各地楼市差异出招。

中共中央政治局上周表明要抑制资产泡沫，中央话音刚落，有调查便指内地整体楼价持续高烧，7月份百城楼价指数按月、按年升幅皆扩大，当中以京、沪、合肥、厦门等个别大中城市升幅最明显。市场正盛传，多个省市正部署楼控加辣，如缩短发展商投地后的分期付款时间，图为楼市降温。惟中央实难一刀切大力打压楼市，因内地楼市冷热不均更趋两极化，除个别大中城市楼价升幅持续扩大，但不少小城市去库存却成效不彰，积压货尾恐要30个月或以上才能消化，遑论再浇冷水加力打压。

惟更关键是，内地上半年经济增长得以保住6.7%，相当程度因楼市提供承托力，而内地下半年经济下行压力恐有增无减，若楼市失去动力，难免加剧经济失速、滑出6.5%增长底綫的风险。如投资方面，上半年房地产投资增长达6.1%，较去年全年的微增1%明显回升，为稳投资、稳经济提供相当程度支撑。若中央严打楼市，损发展商投资意慾，那下半年房地产投资恐如去年般大吹冷风，连带拖累整体投资亦加剧放缓，令经济动力弱上加弱。

至于消费方面，内地6月份零售消费增长10.6%，较预期理想，一定程度亦受惠于楼市，因不少和楼市相关的大宗消费，如家具、建筑及装修材料等，消费增长在各类消费品中名列前茅。若中央力挤楼泡遏抑置业需求，消费市道势受冲击，谷消费撑经济自事倍功半。

故中央要抑制楼市泡沫，必须借助政策「聪明子弹」，即按各地楼市实况差别对待。对热爆的一、二綫城市，关键之一是遏止天价地王频现推升楼价、楼价飈升令发展商投地更冒进的恶性循环。此须中央「擒贼先擒王」，透过收紧贷款与行政指导等，促一众央企、国企投地时严守分寸，莫乱喊天价令地价楼价火上加油。

而对小城市冰冷的楼市而言，中央须全面检讨今年来去库存成效迟缓的底因，是否要在信贷、财政，以至户籍政策吸农民工入城等方面，加大力度助去库存。只有差别对待、因地制宜，才能在抑制楼市泡沫、下半年稳经济之间谋求更佳平衡。