香港《经济日报》：英央行重招振经济 治标难治本

（8月5日社评）

英伦银行一改谨慎做法，出四招重拳救经济，英国脱欧后孤立无援、经济又恶化，必须出重招稳住形势。惟脱欧长路漫漫且关关难过，货币政策子弹更渐见底，英国未来困境恐更甚。

英伦银行昨议息，市场原预料只会减息四分一厘，皆因英国6月底脱欧公投后，英伦银行上月议息仍未如预期减息，市场遂料该行会延续谨慎作风。结果英伦银行除减息外，更宣布在未来半年额外买国债600亿镑、年半内加买100亿镑企业债，更推千亿英镑借贷计划，四招连环重拳齐出，令市场大感意外。

英伦银行出乎意料施连环重拳，并非不想谨慎而为，而是当前正面临两大困局，出招不容再拖。

其一，英国孤立无援。今年初美、欧、中、日等主要央行曾「大合唱」救经济，此情此景已成追忆，难历史重演救英国。皆因美国储局仍伺机在今年内加息、日本央行无力加招、中国亦拒再走松货币老路，欧洲央行更乐得隔岸观火，看英国如何自讨苦吃。英伦银行难望有其他国家打救，惟有大力加招以自己救自己。

其二，经济日益恶化。英伦银行今次议息前，英国上月制造业采购经理指数（PMI）大跌至48.2，敲响英国经济强烈警号。英伦银行昨亦指，英国经济在今年下半年或停滞，更将明年经济增长预测由2.3%大降至0.8%。经济前景急剧转差，英伦银行自难再叹慢板，须及早出重招力挽狂澜，以免重蹈日本出招迟缓，惹市场以至国民责难的覆辙。

英伦银行出重招成效尚待观察，但更惹忧虑的是，公投决定脱欧仅脱欧苦路的首站，之后两站更难捱，若明年初启动《里斯本条约》，将正式打开脱欧之门，接下来是可能长达两年脱欧谈判攻防的痛苦。至正式脱欧之日，英国将面对多大经济冲击？多少资金会撤走？英国恐陷难测险境。

然而，英伦银行货币政策子弹却渐见底，最明显是其基准利率已减至0.25厘，该行行长卡尼又表明不支持推负利率，意味再减息空间无多。若英国在脱欧路上再重重摔跤、英伦银行又左支右绌，那英国经济金融势堕更凶险局面。

故英国当下困局，除端视英伦银行出招能否奏效，更须英国政府竭力补救，无论是减利得税挽信心吸投资、加强中英经贸合作以增脱欧谈判筹码等，将是英国能否捱过脱欧漫长煎熬的关键。