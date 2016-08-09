《信报》：明仁生前欲退位 安倍修宪添阻力

（8月9日社评）

日本天皇明仁昨日透过电视台发表预先录制的讲话，强烈暗示生前退位的意愿，理由是年事已高，八十二岁的他担心身体机能下降。明仁表示，天皇是国家团结的象征，以往曾出现过天皇生病时社会陷入停顿的情况，驾崩哀悼期也长达一年，给国家带来不利影响，所以他正在思考是否有可能避免这样的情况，恳请国民理解他的心思，认真考虑改革日皇制度的问题。「退位」两字尽管碍于《皇室典范》之规定而没有宣之于口，但明仁言退之心昭然若揭。

明仁公开表达其退位的意愿，真的纯粹是因为健康欠佳吗？日本国内如今有一派意见指出，明仁作为和平宪法的守护者，不厌其烦强调其反战的坚持，退位的动机其实是藉此阻挠首相安倍晋三修改宪法，最低限度转移视线，拖延几年时间，届时安倍或者已任满落台了。安倍政府于上月参议院选举大胜，为他铺平了修宪之路，随即传来明仁有意退位的消息，两者之间的微妙关系难免惹来种种揣测。

对于第二次世界大战之后所订立的和平宪法，明仁的守护者角色一以贯之，他曾经在八十岁大寿之时以严肃口吻宣称，和平与民主是日本最需要守护的两件事，日本能有今日，都是制定了日本国宪法、进行种种改革的结果。他甚至向投下两枚原子弹迫使日本无条件投降的美国表示：「不能忘掉当年知日派美国人的帮助。」

二战结束之后，盟国有意废除日本的天皇制度，把明仁的父亲裕仁送上军事法庭，像东条英机等等战犯那样接受审判，彻底消灭以天皇为首的军国主义。然而，当时占领日本的美国考虑到国际形势，认为防范苏联比起惩罚日本更重要，保留天皇制度有助于凝聚日本民众的向心力，从而令日本据为己用，发挥制衡苏联的作用；相反，废除天皇制度的话，日本将会四分五裂，难以管治之余，亦有机会落入苏联之手。

一九四六年，裕仁与盟军统帅麦克亚瑟将军闭门密谈，虽然谈话内容至今依然秘而不宣，但从此确保了天皇制度不变，只是天皇必须走下神坛，发表《人间宣言》承认自己只是人而不是神，并且不得沾手国政。天皇制度保留下来的同时，日本在美国主导之下制定和平宪法，永远放弃以国权发动的战争，不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权。

如果当年没有知日派美国人的帮助，天皇制度早已不存在了，日本亦难以从战败国的颓然局面迅速复兴过来。因此，明仁认为有必要站在遵守宪法的立场。问题是，天皇不得沾手国政，怎样才可以向安倍晋三的修宪企图说不？生前退位未尝不是一着奇招。首先，退位意味着天皇成为一项可上可落的「职务」，防止右翼政治势力再次将之「神化」，以免重蹈军国主义的覆辙。其次，天皇退位必须修订《皇室典范》，旷日持久的讨论说不定能够把修宪的进程延宕下来。

对于明仁强烈暗示生前退位，安倍晋三宣读一份简短声明，表示政府尊重明仁的心愿，又说将成立相关机构，研究当中的问题。安倍的研究范围，相信不止于天皇生前退位，还应该包括如何提出因应对策，减少修宪的阻力。

明仁的电视讲话，既没有直接说出「退位」的字眼，又只字不提国政，恰如其分地演绎出菊花皇朝的象征性角色，假如最终阻挠得了安倍的修宪意图，堪称无声胜有声的神级智慧。