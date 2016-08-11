香港《经济日报》：人民币汇改路漫 汲教训走更远路

（8月11日社评）

人民币8.11汇改至今一周年，过程虽非顺遂，仍实现贬值为经济纾压、汇率形成机制更市场化等成绩，惟此仅人币国际化中途站，中央须进一步健全汇率防御机制，迈汇改更大步。

去年今日，人民银行宣布人币兑美元一次性贬值2%，并改革人币汇率形成机制以更反映市场供求，结果一石激起千尺浪，除惹市场揣测人币将失序急贬，掀走资潮，炒家更混水摸鱼造成金融大动荡，惟现已雨过天晴，8.11汇改确达成两方面成绩。

一是人币贬值为经济纾压。自8.11汇改以来，人币兑美元在岸价累跌逾6%、以官方中间价计更累跌逾8%，几已重返2010年底水平，此对纾减过去几年人币汇价偏高，对经济尤其外贸出口的沉重压力，有积极作用。

二是汇率机制更市场化。去年汇改重点之一，是促中间价报价更反映市场供求，在此基础上，人行今年初表明汇率机制将更多地参考一篮子货币，客观效果是人币汇率更趋市场化，如过往被指较易受官方左右的在岸现货价，与较反映市场供求的离岸价，价差明显收窄。

然而，8.11汇改只是整个人币市场化、国际化宏图的中途站，而非终站，随着人币已成国际主要货币之一，特别是去年更获国基组织（IMF）纳入特别提款权（SDR）篮子，市场以至国际社会对内地汇率改革跨更大步的要求，亦势有增无减。

此对内地而言将是极大挑战，意味人币汇率机制，将由以官方意志主导的格局，转移至更多地由市场力量决定。若官方对人币汇率干预程度以至影响力相对减少，会否再惹炒家乘虚而入，冲击内地汇率制度以至金融体系，令中国在汇改路上再摔一大跤，实不得不防。故内地汇改要续稳步推进，关键是要健全汇率防御机制，正如国际上不少成熟市场，维稳汇率并非只靠银弹却敌，而是有一系列招式和工具，无论是活用利率等市场化工具、加强规管资金进出的行政工具，以至透过强化与市场沟通、逐步建立官方在汇市的公信力，以巧妙管控市场对汇率走向的预期，凡此种种，皆是未来汇改的挑战。

8.11汇改走过一周年，却仅人币国际化的一小步，中央固要汲取当中的经验与教训，更要深思如何强化汇率防御机制，未来汇改之路才能走得更稳，助人币攀上具国际影响力主要货币的更高台阶。