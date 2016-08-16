香港《经济日报》：观A股后市 看中央不如看大妈

（8月16日社评）

内地股市昨急升，市场憧憬中央松银根撑经济、深港通开车带旺A股，惟此仅＂大妈＂藉口，或因中央楼控再加辣，游资趁好消息回流股市避政策风险，A股后市看中央不如看大妈。

内地股市昨一洗颓风，上证指数升2.44%重上3100关，深股更飈近2.8%，沪深两市成交额更由上周五约四千亿元（人民币，下同），昨急增至逾七千亿元，A股回勇亦带旺港股尤其国企股。

A股大升主因是市场憧憬中央释放利好，除上月数据欠佳惹中央或减息降准的猜测，更盼深港通快开车，推升A股尤其深股。惟这些利好传闻，可能是有心人借题发挥。

一方面，盼中央松银根如缘木求鱼。内地经济下行压力虽正加剧，惟中央领导层已一锤定音，将遏泡沫列为下半年经济工作重点，预示减息降准机会续降，以免错释中央又再大水漫灌的信息，助燃资产泡沫尤其楼泡。

且在广义货币供应M2增速急缓下，主要反映企业活期存款的狭义货币供应M1却续显增，凸显大量资金欠缺出路，再减息降准亦难振经济。观乎发改委月初撰文倡减息降准，结果匆匆收回并删文，足证中央正力控市场预期，避免外界对再松银根有不切实际遐想。

另一方面，深港通对A股刺激有限。从沪港通的运作经验看，内地资金南下较外资北上更积极，现时沪港通北上总额度仍用剩一半，南下总额度却只剩不足两成，此或反映在人币贬值预期未消、外资对内地上市公司企业管治水平仍存戒心等因素下，就算深港通启动，北上投资A股的资金或有限，难为A股带来明显刺激。

其实内地大妈散户未必不知，所谓的政策利好，只是藉口居多，惟大妈仍真金白银重投A股，应因中央高调表明遏泡沫，畸高的楼市势成政策打遏目标。相比充满政策风险的楼市，内地股市历经去年股灾后，现时估值虽偏高但非严重泡沫，应非中央打遏对象。

加上二十国集团（G20）峰会将于下月初在杭州召开，内地金融市场正处维稳期，持大量资金的大妈，遂将资金转战股市，令A股在资金驱动下，重拾升势。

A股强势能持续多久，还看大妈资金涌向股市之势可延续多久，令A股日均成交可维持六、七千亿元或更高水平，还是经过短期亢奋过后，成交额又回落至三、四千亿元或更低，A股升势又再昙花一现。