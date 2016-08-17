香港《经济日报》：深港通启动 A股国际化须加鞭

（8月17日社评）

国务院昨批准深港通，中港股市早已偷步炒作，投资者搭顺风车要留神。惟中央更盼藉深港通促A股法制化，以攀国际台阶，此须中央打开门户外，更要加快改革让A股与国际接轨。

国务院在港股收市后宣布批准推深港通，令港股期指一度升逾二百点。惟投资者要搭顺风车莫太心红，皆因中港股市早已偷步炒上，如港股国指本月来已累升逾8%，升幅已不少，须防炒家在好消息兑现后趁机出货。

惟相比短炒策略，更值得留意的，实是国务院总理李克强首次形容，深港通是内地资本市场法制化、市场化和国际化的坚实一步。在这＂三化＂之中，中央更以法制化先行，凸显盼A股市场敞开更大门户，吸引更多外资参与，以拉近中外市场特别是法制上的差异，令A股进一步市场化、国际化。

然而，开通深港通是否就可吸引更多外资，实未能太过乐观。皆因从沪港通的经验看，相比内地资金较积极南下，外资北望的兴趣仍较有限。此固受内地经济放缓、人民币趋贬等因素影响，惟更关键的，应是中外资本市场体制的落差，此至少有两方面。

一是交易制度灵活性。外资对A股兴趣不高，一定程度因中外交易规则差异，如内地个股的涨跌停机制，因不少股份经常大上大落频繁被触发，影响买卖灵活性。惹外资更关注的是，去年股灾期间不少上市公司滥用停牌机制，严重影响股市流通性，中证监虽已推新规防范，惟有关措施能否顺利执行，尤其在较沪股更波动的深股持续有效运作，尚待更多实战验证。

二是企业管治水平。国际市场一直不乏中国概念投资，无论是港股或美国上市的中概股等，惟近年外资对这些资产日趋审慎，主因之一是对中资企业的管治水平疑虑日深。而深股以中小型公司为主，企业管治水平屡受关注，如何透过加强监管法制规范，助内地上市公司的企业管治追上国际水平，将是深港通能否增强对外资吸引力的必答题。

中央拍板推深港通，更一并取消沪港通、深港通的买卖总额度限制，大增外资参与A股的空间，显示中央推股市、金融改革决心，愿敞开更大对外门户。惟深港通开门迎客，中央更须藉机拉近中外资本市场法制落差，才有望令A股更市场化与国际化，助A股迈向与中国经济实力相匹配、具更大国际影响力与话语权的国际级股市。（完）