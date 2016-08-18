香港《经济日报》：内地再诞地王 遏楼泡要有实招

(8月18日社评)

在中央严令遏资产泡沫下，上海昨创出住宅地王新高。房企有恃无恐，显然押注在经济下行之际，中央不敢力遏楼市。惟遏楼泡刻不容缓，中央须从金融措施着手，宣示遏楼泡决心。

中共中央政治局会议上月底表明要遏抑资产泡沫，惟楼市狂态未改，上海昨再拍出住宅地王，成交价高达110亿元人民币，刷新全国最贵地价纪录，市场料该项目落成后，每平米售价要达15万元人币才有利可图，即较现时该区楼价高出逾五成。

其实上海地王并非单一例子，内地多个城市近月接连拍出天价地，凸显市场对中央遏楼泡的决心存疑。此或因内地楼市绑架经济，已是存在十多年的老问题。况且，在经济环境仍理想之时，中央楼控尚且有心无力、楼价愈调愈升，现时经济下行压力日增，保经济更形迫切，市场自押注中央对楼市较过往更投鼠忌器，以免倍添经济硬着陆风险。

惟内地楼市，特别是一、二线城市楼价升势，与经济实况严重脱节，存在明显泡沫，若中央愈迟出手，楼市泡沫只会愈见凶险，倘不幸爆破，对经济与金融的挫伤势更猛烈。故中央要遏资产泡沫尤其楼泡，方向正确，更要有充足的政策工具，向市场展示决心。

个中关键，要由金融监管着手，截断房企＂水源＂。此因内地楼市火爆，推动力来自置业需求与资金泛滥，虽然中央已收紧银行对房企投地的贷款，惟资金仍乘火热的新盘销情，透过买家的按揭贷款大量流向房企，如内地上月新增贷款中，竟绝大部分是按揭贷款。故不少房企高价卖楼回笼天量资金，纵欠银行支持，亦有能力高价抢地。

故中央的楼控着力点，应是收紧按揭贷款遏抑需求，国际上亦不乏经验可供借监。除最基本的收紧按揭成数，更可针对楼市过热的一、二线城市，大力收紧按揭贷款优惠、加强对贷款人的入息审查与压力测试，甚至可要求银行更频繁滙报按揭审批数据，强化风险管理，以约束银行投放按揭贷款占总贷款的比例。若房企在一、二线城市回笼资金受限，应有助遏房企抢地的财力与意欲。

楼市泡沫遗祸前车可监，近有美国次按危机惹滔天金融海啸，远的有九十年代日本楼泡爆破，至今仍伤重难癒。中央须汲国际经验与教训，果断遏抑楼市泡沫，以免为内地经济、金融以至社会稳定，深埋更可怕的大炸弹。（完）