香港《经济日报》：盘点奥运 岂止金牌榜

（8月22日社评）

里约奥运今早闭幕，金牌花落谁家固受关注，但更瞩目是一些感人故事，对内地与香港民众来说，中国女排重夺金牌振奋人心。中国要赢世人尊重，正需要是如运动精神般的软实力。

过去几天各地传媒都在为各国盘点奖牌数目，美国依然遥遥领先，续是体育最强国，中国则努力望多赢金牌，以追过英国而夺回第二体育强国地位。当然，中国若与08年北京奥运执金牌榜牛耳时相比，显见夺金实力每况愈下，由08年京奥的51金，降至12年伦敦奥运的38金，今年则到昨晚为止仅得26金。

正如国家体育总局昨在总结中国队表现时指出，一些项目水平大幅下降；除大多数项目正处新老队员交替外，一些项目的训练理念和方法不够创新。外界更有声音，中国应检讨现行体育上的举国体制，否则未来恐遇更大挑战。

惟在金牌榜以外，今届奥运更吸引世人目光、更打动人心的，是一些感人故事。例如新加坡泳手施古宁，8年前他13岁时以＂粉丝＂身份与＂水神＂美国泳手菲比斯合照，他视菲比斯为偶像与对手，全情投入努力不懈下，12年终跻身伦敦奥运，却初赛战败，惟得到菲比斯鼓励，现更以破奥运纪录的成绩战胜菲比斯，事件令人津津乐道。

又如女子5,000米长跑预赛中，新西兰选手汉布林与美国选手达戈斯蒂诺失足倒地以致受伤后，互相扶持，完成比赛，尽显体育精神而赢得掌声。又例如，为赢取金牌奖金以治疗儿子癌病的41岁乌兹别克体操选手舒素云天娜，虽争金失败，但已宣布20年再战东京奥运，母爱与战意令人动容。中国队亦不乏这样的小故事，如羽毛球手林丹的世纪之战虽败犹荣，更落落大方；女排队长惠若琪去年突然心脏病发，今年初才复操，努力恢复状态而与队友为中国12年后终再赢奥运金牌等，都教中港两地民众关注赞赏。

个中反映的是人心。08年京奥时中国初展强国梦，其登上金牌榜确教中港两地民众振奋，国际亦多赞誉。惟8年过去，大家对中国的要求或期望更高，金牌数目虽仍反映运动实力的强大，却不足赢尽人心。要有力凝聚人民、对国家的自豪感，提升国际上的形象，需要的是如这些叫人欣赏的运动员奋斗历程，体现运动精神、操守、胸襟的小故事。故中港、国际上对今届奥运的种种回应与评论，值得正力求大国崛起的中国多加思考。 （完）