香港《经济日报》：中日韩外长会 相见总比不见好

（8月24日社评）

日韩近期都有触碰中国国家利益之举，北京遂予冷待，惟三国外长会议今仍举行，既免殃及下月中国作东道主的二十国峰会，亦免南韩更靠向美国。北京须思如何合纵连横破美围堵。

外界一直关注在中日、中韩关系大幅降温下，中日韩三国外长会议能否如期举行，事实上，要到了昨天，即最后一刻，才确定今天在东京举行，此明显反映背后确有一番角力与考量。关键相信在中方的决定。此因日本经济长期不济，一直需要中国的庞大市场拉动其出口，故日本首相安倍晋三虽小动作多多，但过去两三年仍不断谋求与中国领导人尤其国家主席习近平会面，以缓和两国关系，促进两国经贸。

南韩主要亦是出于经贸考量，一直力促增进中韩关系，最明显是去年中国大阅兵，南韩总统朴槿惠是唯一出席而属西方阵营的国家领导人，其极力亲近中国之意，昭昭明甚。

故日韩两国都希望三国外长会议能顺利举行，以至有利中日、中韩领袖峰会可乘二十国峰会之便而举行。惟对北京而言，日韩近期都有挑战中国国家利益或国家安全的举动，令北京要采取外交反制。

日本方面，最明显是其不属南海国家，却高调介入南海问题，甚至有传有意配合美军派自衞队巡经南海。南韩方面，就是布置美国的萨德飞弹防御系统，严重威胁中国国防安全。故近期中日、中韩的关系急降，中方予以冷待正是反制的手段之一。

惟中国最终仍是同意举行三国外长会议，底因相信有二。其一，中国是下月召开的二十国峰会的东道主，若因中日、中韩交恶而影响峰会在全球事务上取得的成果、不利地区稳定，亦将损及中国的负责任大国形象。

其二，南韩外交上其实在走中美之间的钢线，部署萨德系统有抗衡北韩核导弹的实际作用，若北京对南韩过于冷淡，令南韩无法再走平衡钢线，恐将之更推向美国，更不利中国突破美国的重返亚洲、围堵中国政策。

惟三国外长会议虽举行，但中日、中韩近期矛盾实在太深，会议属姿态多于实际，难有甚么成果，此亦可从南韩外交部昨已表明不会有联合新闻稿可见。近期区内外交局势不利中国，既有客观形势发展的因素，亦有中国外交政策效果的原因，北京须检讨外交思路与部署，如何能反制日本、拉回南韩，突破美国围堵，此将是中国长期头痛问题。（完）