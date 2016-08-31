香港《经济日报》：美日教训深 中央遏楼泡只许胜

（8月31日社评）

内地官媒开腔警示房企负债高企风险，反映中央对房地产杠杆过高忧虑日增。美、日楼泡爆破前车可监，中央遏楼泡势所必须，惟拆弹要决心更要手腕，力防造成金融经济大震荡。

内地楼市，尤其一、二线城市楼市正持续升温，除各地不断拍出地王级天价地，楼价升势与交投更日益热炽。在楼市更趋热烫之际，新华社昨撰文指，房企负债总额已高达3.74万亿元人币，杠杆大幅提高，一旦未来楼价升幅放缓，房地产资金压力将集中爆发。

此应反映中央对楼市泡沫风险忧虑日增。虽然内地楼泡年年说爆年年不爆，惟综观全球，没有只升不跌的楼市，泡沫爆破惨况比比皆是。近的有美国楼市泡沫爆破触发次按危机，成重挫美国以至祸连全球的金融海啸；远的有日本90年代房地产泡沫急爆，令日本经济金融以至国家发展，深陷迷失隧道至今仍未见曙光。

外界有评估指，现时内地楼市泡沫水平，与当年的日本已相差无几，更凸显中央遏楼泡再胀已极迫切。而中共中央政治局上月表明要遏资产泡沫，应显示中央有决心治理楼泡，惟遏楼泡除要决心，更关键是手腕，皆因内地楼市已深深套牢金融经济，中央要治楼泡，难免牵一发动全身。

就如金融方面，近日公布的四大内银股上半年盈利几近零增长，显示内地银行业正疲乏难兴，现时内地银行业对房地产贷款依赖日增，如上月新增贷款中，绝大部分都是房贷，中央遏楼泡势令银行经营环境雪上加霜。若遏楼泡促楼价地价回调，不少银行的房地产信贷风险势急，银行资产质素若转差，呆坏帐比率趋升，内地金融稳定势受严峻考验。

至于经济方面，内地经济仍续下行，相当程度靠投资充撑，惟中央遏楼泡恐令房地产投资放慢，不但拖累整体投资表现，更势波及如钢铁、水泥、家电等数十个上下游关联产业。楼市下跌产生的负财富效应，势将令动力本已有限的内需消费倍添重压，令经济硬着陆风险有增无减。

故中央遏楼泡既要决心，更要手腕，必须对金融与经济的承受能力全面摸底，并拟备缓冲措施，尽量减低冲击，无论是推新的金融工具以有序释放房贷风险，又或筹划产业与财税政策，当楼市调整时加力为经济补底。此固说易行难，惟中央要避免重蹈美、日覆辙，敲碎中国梦，遏楼泡只许胜不许败。