香港《经济日报》：储局缺承担 损威信市场折腾

（9月5日社评）

美国8月就业数据说好不好、说差不差，市场估计储局主席耶伦又会施拖字诀，本月不加息。惟储局一直说会加但又不断拖，既损威信，亦横添市场波动，储局实有需要显示承担。

美国储局近日大放鹰风，如主席耶伦表示加息的理据增强，副主席费沙更示意今年可能加息两次，此令市场关注，若8月的就业数据强劲，会否令储局本月中便开加息第二枪、12月开第三枪。惟数据反映，8月就业情况不好也不坏。说不好，因8月新增非农就业职位为15.1万个，低于市场预期的18万个，更远逊7月的27.1万个；且过去一年平均时薪仅增2.4%，低于市场预期的2.5%。

说不坏，因15.1万个新增职位，已远多于理论上要维持失业率不变的8万至10万个；且在劳动力参与率处于62.8%不变下，失业率仍连续3个月维持在4.9%的近全民就业水平。

由于储局自去年底开加息第一枪后，虽然以美国本身经济数据来说，已足以支持继续加息，但储局仍不断拖延，但当市场认为加息风险低时，储局官员又会出口术，推高加息预期，此在在令市场猜测，储局一方面是想今年加息的，尤其现时今年议息会议只余9月、11月和12月，11月太近总统大选宜避嫌，12月又面对新总统的新经济政策取向，未必有利加息，故9月可能是较佳时机。

但另一方面，在全球经济低迷令各主要央行皆加力放宽银根，美国经济又陷弱复苏下，储局很可能担心加错息，更推高美元滙价，挫伤本已不强的弱复苏，故一直迟疑不决。

从市场对就业数据的反应看来，投资者倾向相信，既然就业数据虽不算弱，但亦不算强劲下，耶伦等可能又搬龙门，继续拖延，待12月才决定是否再加息。

然而，储局一再搬龙门、一再狼来了，每每以再多等更多数据才再作决定，却非上策。其一，此既显示储局掌握不了经济大势，缺乏前瞻能力，只能不断走着瞧，被数据以至市场牵着鼻子走，自然令其威信不断削弱。

其二，左右美国以至全球经济的储局既然反覆，市场只能各自猜度，令市场波动大增，炒家当然不亦乐乎，甚至上下其手，但长綫投资者则难以配置资金，叫苦连天。

不论储局本月是否加息，加强与市场沟通，彰显前瞻力与承担，而非再令市场因就个别数据而炒作、折腾，是耶伦的应有之义。