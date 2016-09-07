香港《经济日报》：香港拓FinTech 重金融莫轻科技

（9月7日社评）

港府对金融科技发展取态趋向积极，此对巩固本港金融中心地位有正面作用。惟以金融领域主导金融科技发展的模式，却有科技视野不足、利益阻挠太大之忧，发展思路须有新思维。

本港金融科技（FinTech）发展一直被指落后对手，惟最近的发展步伐明显加快，金管局继上月发出首批储值支付工具牌照，助推手机支付等发展外，局方昨再宣布与应科院合作成立金融科技创新中心，为业界提供协助，并将推出金融科技监管沙盒（Supervisory Sandbox），允许银行在有限范围内试推新产品。

有关措施对本港金融科技发展，以至巩固金融中心角色，有积极意义。皆因本港的传统金融服务已相当成熟，而要在竞争日益激烈的金融领域续保领先优势，本港必须在金融科技发展上，追上国际大潮流，尽快迎头赶上对手，以免在金融科技的竞赛中不断堕后。

然而，港府对金融科技发展的思路，明显是以金融领域主导，此应因金融业既涉存户保障，更要确保金融体系安全，以至反洗钱等一系列复杂的金融监管难题。但外界亦忧，这种发展思维未必有利金融科技茁壮，当中至少有两个问题。

其一，发展视野是否足够？纵观全球的金融科技产业发展，当中不少成功经验，如外国的互联网支付平台，以至内地已广泛应用的手机支付服务，牵头发展的都是科技企业，藉着科技革新，推动金融业创新。在金融主导的格局下，金融监管当局是否有足够的视野，预视日新月异的科技进步，如何牵动金融科技的未来走向？

其二，会否受到既得利益拦阻？金融科技和不少科技革新一样，都存在「破坏性创新」元素，挑战传统产业的固有经营模式。就如国际金融界正热议的区块链（Blockchain）技术，长远而言将逐步淡化传统银行以至金融机构的交易中介角色。若由金融界主导金融科技，金融机构会否冒着最终会打破自己饭碗的风险，积极拥抱金融科技？确不无疑问。

金融科技是新兴事物，全球各国都不断摸索其发展模式，港府现时迈出第一步后，应与更多持份者，包括金融业、科技业，以至消费者等加强沟通连系，思考应否加入其他政策局如创科局的参与，甚至组织跨部门平台玉成其事，为本港觅得更理想的金融科技发展模式。