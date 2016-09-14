香港《经济日报》：内地数据趋稳 中央＂两条腿走路＂

（9月14日社评）

内地经济数据较预期理想，惹外界憧憬经济触底。中央政策实是两条腿走路，既稳经济就业，亦重视改革，只要客观环境许可，势加力去产能、去杠杆，此预视经济筑底仍长路漫漫。

内地昨公布多项8月经济数据，包括投资、消费、工业生产等，表现皆较预期理想，加上本月初公布的制造业采购经理指数（PMI）恢复扩张、外贸数据亦比预期好，有较乐观的分析认为，此正是经济见底讯号。

内地数据回暖，相信是中央稳经济措施渐见成效，如发改委今年来已推出两批政府和社会资本合作（PPP）投资项目，涉资上万亿元人币，为内地经济尤其内需注入动力。惟若因此认为内地经济已见底，恐言之尚早。

此因中央的经济政策取向，并非只是稳经济，而是两条腿走路，在关注经济与就业的同时，亦要忍痛力推改革，尤其去杠杆与去产能，以治经济沉痾。惟中央改革攻坚，难免加剧经济下行压力。如去杠杆方面，中央最关注的应是楼市。随着一、二线城市楼市与土地市场近月狂态毕呈，中央对楼控动真格已愈见迫切。或因楼控政策风险正趋升，上月内地房屋新开工面积增速已开始趋缓，情况若持续势拖慢投资增长。中央楼控若再加辣，楼市所涉的数十个周边行业，包括各个投资、消费、生产领域势受到冲击，为整体经济添压。

至于去产能方面，上半年进度不彰，部分重点行业如钢铁、水泥等，去产能进展仅约全年目标三成，中央已立＂军令状＂，促下半年力追目标。此意味下半年将有更多产能过剩企业，需要停产、裁员，特别是当前经济环境较预期平稳，尤其城镇新增就业人数已达全年目标95%，有空间消化去产能冲击，中央自可更着力淘汰过剩落后产能。

在中央两条腿走路的经济政策思路下，只要经济增长不滑出全年增长6.5%的底线、就业市场不出现大乱子，就会在一手稳经济的同时，另一手以相应步调力推去杠杆、去产能等改革。故若仅以单月数据好转，推断内地经济已触底，恐过度乐观。

改革进程将相当漫长，如中央今年的钢铁去产能目标仅4,500万吨，相比近6亿吨的过剩产能规模，仅杯水车薪。至少在未来两、三年，中央仍要走好稳经济与促改革的平衡木，经济低位趋缓的＂L形＂格局，或要再捱一段不短时间。（完）