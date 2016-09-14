《信报》：总统候选人抱恙 配角升格变焦点

（9月14日社评）

重量级公众人物溘然长逝，影响可以既深且远，所以年迈的日本天皇明仁才会强烈暗示＂生前退位＂的意愿，避免一旦百年归老，举国人民为了自己的驾崩而拖累社会运作。作为手握实权的美国总统，这方面的顾虑尤在无权干政的日本天皇之上；说得戏剧化一点，美国总统若然踎低起身见头晕，整个地球也要震一震。

很不幸，美国民主党总统候选人希拉莉的而且确在街上＂晕得一阵阵＂，周日在纽约出席九一一事件15周年悼念活动期间，被途人拍摄到步履蹒跚，须由三名随扈搀扶，临上车之前又几乎失去平衡而跌倒。片段疯传之后，希拉莉缄默两小时才表示＂过热不适＂，但当时纽约的气温是摄氏26度，正常人应该不会觉得热到哪里去。事隔大半日，希拉莉终于开诚布公，承认几天前已确诊患上肺炎。

希拉莉的健康状况能够让她顺利成为统率三军的白宫主人吗？这是竞选对手共和党特朗普一直以来的质疑，如今则变成全国人民甚至全球观众的问号。除了身体上的毛病启人疑窦之外，希拉莉性格上的左闪右避也许更加让人不安，由过往的电邮风波到如今的健康堪忧，这位资深政客始终洗脱不了隐瞒真相的烙印，诚信问题可能成为今年11月总统选举的胜败关键。

另一边厢，特朗普没有针对希拉莉的健康状况穷追猛打，其中一个原因相信是策略上的需要，避免让对手因祸得福博取同情，然而更深层的原因应该是特朗普自己也好不了多少，其健康状况同样受到质疑，而且他交出的所谓＂医学证明＂十分儿戏，只不过由相识35年的好朋友肠胃科医生Harold Bornstein仅仅用了五分钟写就，用词又不专业，与其说是医学证明，不如说是投其所好的文宣：＂如果特朗普当选，他将会是历来最健康的总统。＂

说到底，无论是哪一位大叔大婶当选，美国将会出现年纪最老的总统。希拉莉快将69岁，当选的话与69岁入主白宫的列根看齐；特朗普再大一岁，当选的话则以70高龄把列根比下去，破尽美国史上所有旧纪录。美国这一场＂年近古稀决战古稀＂的总统选战，在健康问题上，其实谁也没有优势。因此，暂时未见特朗普趁机追击，算得上是明智之举，否则很容易被揶揄为五十步笑百步，随时玩火自焚。

假如希拉莉继续参选，又假如她压倒特朗普而荣膺第一位女总统，不代表其健康堪虞的顾虑烟消云散，那就来到另一个盘算了，副总统能够在非常时期取而代之胜任总统吗？事实上，希拉莉的竞选拍档卡恩（Tim Kaine）现在变得人气急升，顿然招来传媒今非昔比的关注。卡恩原本的知名度绝对不高，没有多少人知道他曾经是维珍尼亚州州长，即使获希拉莉青睐成为竞选拍档，他一直是＂成功女人背后的男人＂，彷佛披上了哈利波特的隐形斗篷那样。然而随着希拉莉晕得一阵阵，考虑到美国历史上曾经有九位副总统坐正，八位因为总统死亡，一位因为总统辞职，作为未来副总统人选的卡恩自然要面对传媒的提问：阁下在紧急关头有能力接掌三军帅印吗？

至于特朗普的竞选拍档彭斯（Mike Pence），相信也要面对如出一辙的提问，因此，下月4日展开的＂副总统辩论＂，将会是两人甚富挑战性的考验，绝非无关痛痒的例行公事那么简单，而且收视率应该不低，毕竟选民很有兴趣知道＂备位储君＂是怎么个储法。

一言以蔽之，这一届的美国总统选举，由于主角抱恙，本来是绿叶的配角忽然之间升格为葩卉，变成选民不得不慎重＂观赏、品评＂的一大焦点。（完）