香港《经济日报》：人民币维稳挟息 考验港人民币中心

（9月20日社评）

本港离岸人民币隔夜拆息急飈至23厘，此应是中央在人币下月加入SDR篮子前，大力维稳人币汇价的副作用。虽然拆息挟升料仅一时现象，惟对本港离岸人币业务负面冲击恐难免。

本港离岸人币市场现异动，隔夜拆息由平常约1.5厘，上周升至近8厘，昨更抽升至逾23厘。个中底因，应是人币国际化正走到敏感时间点，就是从10月1日起，人币将正式纳入国际货币基金组织（IMF）的特别提款权（SDR）篮子，是人币晋身国际储备货币的关键一步。对中央而言，人币＂入篮＂只差临门一脚，不容有失，故不惜出重招稳汇价，引致离岸人币拆息抽升。

一方面，中央维稳人币的主要战綫固是在岸市场，惟根据IMF的＂入篮＂要求，人币在岸价与离岸价的价差，不得超过2%，故中央在力守人币在岸价的同时，亦要相应在离岸市场发功，确保两地汇价趋同。而挟升离岸人币拆息，客观上有助稳住离岸人币汇价。

另一方面，中央亦忧人币＂入篮＂前，炒家会借机在离岸市场发难，狠沽人币以谋取暴利，若如去年底今年初般，炒家再在离岸市场掀汇市大混乱，恐为人币＂入篮＂横生枝节。离岸人币拆息被推高，可大幅推升炒卖人币的成本，以驱赶炒家。

此应预示，人币下月初＂入篮＂前，人行很可能续拉抬离岸人币拆息，以稳定离岸人币汇价，市场或要续捱贵息。惟中央的汇市维稳操作，料仅短期措施，皆因人币走贬的压力仍续累积，除内地经济下行压力未消，更关键是美国储局今年底前加息机会仍高，若美国加息推升美元，届时人币仍紧贴美元，将变相随美元走强，势不利内地稳经济。故在＂入篮＂前的维稳期过后，中央应会逐步放手，重新让更多市场力量引导人币后市，只要贬值有序，便会尽量减少干预汇市。

虽然如此，离岸人币拆息在今年初被大幅挟升至逾66厘以＂打大鳄＂后，现时又因＂入篮＂而挟升拆息，资金成本大上大落难免冲击外界对本港离岸人币业务的信心。本港人币资金池规模由去年底近万亿元，今年7月跌至约7,500亿元，应反映此走向。

但香港既是最大离岸人币市场，难免要有＂食得咸鱼抵得渴＂的认知。这段时间在生意或投资上有人币资金需要的个人或企业，更应做好调配资金的准备，以应对冲击。（完）