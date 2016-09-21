香港《经济日报》：中央协调楼控 金融监管先行

（9月21日社评）

内地楼市升势日狂，中央虽留空间让地方政府着手调控，惟各地楼控欠协调，结果愈调愈乱。楼市金九银十旺季当前，中央大方针应是由上而下严控楼市资金链，防楼泡再剧烈膨胀。

内地楼市，尤其一、二线城市升势如热火朝天，部分城市加码楼控，惟楼价升势不但未受控，反愈调愈乱。如个别城市虽推限购二套房政策，却有民众以假离婚取得首次置业资格；而南京昨拍卖七幅土地，发展商出价皆超出政府上限，结果要＂熔断＂拍卖，改以抽签方式决定花落谁家。

楼控演成乱局，中央责无旁贷。虽然内地不同城市的楼市状况存在差异，中央倾向保留较大空间，让地方政府主理楼控。但各地出招欠缺监管以至协调，令乱象丛生。如南京卖地＂熔断＂机制，对缓抑楼价成效存疑。因当局虽设地价上限，却不限制该项目落成后的售价，到底发展商会因此平卖给买家？还是按市价贵有贵卖？在金钱挂帅的内地地产业，恐不言而喻。

至于南京土地市场突然火爆，一定程度因杭州在前天突推限购令，大量炒家急急转战其他长三角城市包括南京，令当地楼市在大量资金突然涌入下，狂态更趋失控。

此正反映，中央允地方政府楼控有一定弹性，用意虽可理解，惟各地方诸侯各有其盘算，对楼控何时出手、如何出手取态千差万别，楼控欠协调的结果，除出招欠缺章法令楼控乱象日增，更变相助长寻租行为，令楼市愈调愈乱、楼价愈乱愈涨。当前局面正日益凶险，皆因不少城市过去一年楼价动辄暴升三、四成，楼价上升预期仍极强烈，对正值＂金九银十＂旺季的内地楼市恐如火上加油，若短期内未能降温，楼市泡沫势更急剧膨胀，一旦爆破，对经济金融的破坏力势更可怕。

故中央对楼控应有明确的大方针、更要具体措施，尤其对造成当前楼市火爆的根本问题——即泛滥的资金着手。今年上半年，房贷占整体新增贷款近四成比例，此比重近月更呈扩大趋势，加上不少银行滥批＂房抵贷＂，违规让炒家抵押手上物业套现炒楼，令楼市去杠杆不成反增杠杆。

要阻截滚滚资金洪流由金融体系涌向楼市，中央由上而下管控不可或缺，此须透过人行、银监会等监管机构，从风险管控以至银行违规经营等问题切入，遏止银行向楼市滥贷，如此才有望从根本上为楼市降温。（完）