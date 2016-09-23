香港《经济日报》：储局料12月加息 资产调整难免

（9月23日社评）

储局议息会议一如预期按兵不动，但放风拟12月加息。随着储局内部对加息渐形成共识、美国弱复苏势头料持续，12月加息机会确不低。一旦加息，环球资产市场难免借势调整。

市场本来已普遍估计，储局今次议息会议将不会有所动作，惟关注储局会否为加息时机提供更多指引。储局主席耶伦在议息会后记者会表示，加息的理由正增强，虽然耶伦亦未有否定11月加息的可能性，惟11月1至2日的议息会议，日期与11月8日的总统投票日极接近，故一般预料，储局若要在今年内加息，12月13至14日的议息会议，将是唯一窗口。

根据利率期货显示，市场料12月加息的机会逾六成，而事实上，储局在12月加息的可能性确不低，原因至少有二。

其一，储局内渐形成共识。今年来储局对何时加息，往往予外界优柔寡断的观感，此或因局内鹰派与鸽派仍各持己见，意见纷陈。惟反映储局委员对利率走势预期的＂点阵图＂显示，大部分委员预料今年加息一次，加上有鸽派委员近日高调投奔鹰派撑加息，相信储局内部对12月加息的决定，共识已趋明朗化。

其二，美国经济弱复苏未改。影响储局加息决定的一大关键因素，固是美国内部经济表现。自去年底储局首次加息后，美国经济仍能保持弱复苏状态，经济数据虽好亦好不到哪里、但坏亦坏不到哪里，至少在今年年底前，美国经济料将保持这种较为平稳的状况，为储局加息提供相对有利的条件。

储局一旦在12月加息，对经济的实际冲击可能有限，毕竟就算要加，亦只是加四分之一厘。惟美国以至环球资产市场，难免有一定震荡，此因无论美国股市、债市的估值都已明显偏高，且在环球资金泛滥下，更现负利率资产大行其道的怪现象，估计其规模多达13万亿美元。若储局加息，炒家很可能借势踩低资产价格，以制造波幅图利。

投资者固要留神，炒家会否在未来几个月逐步减磅，如此虽可减低储局加息触发市场＂戏院走火＂式剧震的风险，但资产市场受压却难免。

同样要留意的是年底前的黑天鹅风险，如＂狂人＂特朗普会否当选美国总统？意大利宪法公投会否酿成政府执政危机，脱欧派乘时崛起引爆意国脱欧大炸弹？此将是左右储局加息，以至环球金融市场走向的难料变数。（完）