《明报》：恐慌性购房楼市高烧 调控须敬畏市场力量

（9月26日社评）

国家中央级媒体《人民日报》上周竟然用「楼市疯了？！」这样的标题来形容内地的楼市。国家统计局公布的70个大中城市最新楼价，超过90%上涨。更为重要的是，这与中央要求今年「去库存」 的主题背道而驰，需要去库存的三四线城市未见有太大起色，没有库存问题的一二线城市却大涨，涨幅之大之快超越想像，引发市场恐慌。有人甚至怀疑香港楼市这一轮的上升，也是受此波及。显然，对于可能形成的新泡沫，内地政府必然要再出手干预，问题是调控之前，要切实找出问题的症结，然后对症下药，而且必须带着对市场力量的敬畏心情，如履薄冰，如临深渊。

据报导，深圳湾1号近期被一个客户订下两套大平层公寓，面积分别为430平方米和510平方米，总价约6亿人民币。华侨城华寓9月上旬成交的一个单位，总价6600万人民币。而「楼盘一日光」、「两分钟时间拣楼」、「即时加价抢房」、「假离婚潮破限购」等怪现象，更是构成当下内地恐慌性购房的图画。

香港出现过的面粉贵过面包的现象也在内地频现。一线城市屡爆「新地王」，北京延庆新城地块成交价不仅创下区内新高，而且超出周边新盘价3倍多。上海最贵「地王」创造者，其2015年销售收入不过295亿元人民币，但其今年买地总价值却超过345亿。截至8月，内地31家房企抢地用去逾百亿人民币。

国内外经济专家都担心内地陷入新一轮房地产泡沫。内地房地产总值当下已达到GDP的4倍，而楼价与收入之比正在以几何级速度增长。在国际，房价收入比超过6倍便被称为房地产泡沫。在香港，这个比率是19倍，但内地北京、上海、广州等一线城市均超过30倍，深圳市更达到了骇人听闻的70倍。难怪英国《金融时报》称，全球房价最难负担城市的前10名，都被中国城市包办，中国房地产市场「正以非理性的速度狂奔」。

香港楼市有升有跌，但内地改革开放30年未见楼价跌过。也许，这就是内地这一轮楼市大涨的根本的市场力量。近期，A股市场交投淡静，不及去年股市狂潮的零头。去年中国股市遭遇雪崩，几十万亿资金逃离股市。内地民间游资缺乏投资管道，只能涌入只升不跌的楼市。不过，银行家则说货币供应太多了，回看2008至2016年货币供应变化，每当供应增幅大的时候楼价一定涨。近期央行释放约3900亿流动性，不去楼市去哪里？

事实上，当下最值得深思的是，中央强调「去库存」似乎是房地产大涨的催化剂，为什么？本来，「去库存」战略符合内地经济大势。2015年末，内地近7亿平方米的库存需要23个月才能卖完，在建的69亿平方米的库存是楼市不能承受之重。但当「去库存」战略对撞资本逃离股市，对撞地方政府和地产商的逐利驱动，还有中央为稳增长释放出来流动性，事情便被扭曲了，而责任源头应是在地方政府。

值得留意的是，中国面积辽阔，情况千差万别，有特大城市和中小城镇，中央调控房地产不能「一刀切」，需因地制宜，分城施策，责任最终落到地方政府头上。但事实上，却出现了中央与地方博弈的情况。中央要求「去库存」，当然主要是针对「库存」严重的三四线城市，对于供应不足的大城市主要是增加土地和楼宇供应以平抑房地产价格。但是，至今不能摆脱对「土地财政」依赖甚至负债累累的地方政府，难免不玩各种小计谋，推高地价以增加财政收入，于是「新地王」层出不穷。而真正需要「去库存」的地方政府，则也想出「加杠杆」的歪点子，将中央释放的流动性不引入实体经济而是制造房地产虚火，结果旧的库存不减，新的库存又来了。

有人说，中央政府当下陷入两难：狙击楼价会刺破房地产泡沫，打碎「击鼓传花」的买房投资游戏，进而可能引发经济动荡；不遏抑房地产价格上升，不但继续积累和膨胀地产泡沫，而且势必影响实体经济长远而持续的健康发展。但不管再难，中央只能调控，如同香港一样，只不过必须尊重市场规律，敬畏市场力量。不明确区分中央与地方政府的财政事权，不增加地方的财政收入，单靠行政命令是难以奏效的。而中央到各级政府尤其需要敬畏的，是几十万亿游资的市场力量，这绝非行政命令可以阻挡。政府需要的是因势利导，行政措施必须从市场里求得可行性，尤其是去年股市大崩盘和今年初「熔断机制」教训依然历历在目之时。