香港《经济日报》：希拉里纵赢辩论 选战僵局难改

（9月28日社评）

美国总统大选首场辩论，希拉里被指占优，惟她与特朗普阵营壁垒分明，选民取向未必因辩论而变。且对选民而言，只能「含泪」在二择其一，因谁当选都难解美国与全球困局。

美国总统选举将在11月8日投票，代表民主党的希拉里，与共和党的特朗普，昨晨举行首场电视辩论。相对于习惯信口雌黄的特朗普，希拉里对政策娴熟、论述清晰，逾六成美国民众认为希拉里赢得今次辩论，环球股市亦一度向好，押注希拉里赢面高。

然而，若断言希拉里胜算大增，甚至入主白宫在望，恐言之尚早。此因今次总统大选最大特色，是无论希拉里或特朗普，两人形象皆极为鲜明、立场南辕北辙，甚至予人各走极端的感觉，双方支持者更早已壁垒分明，单以辩论胜败，未必能撼动拉锯的选情。

希拉里本身已是在政界打滚数十年的「老姜」，她代表的是美国社会金字塔最顶层的建制精英；至于最初被视为陪跑小丑的「狂人」特朗普，则正正是打着反建制、反精英旗号，以反华、反移民、反穆斯林、反自由贸易等民粹主义，取得不少不满现状的美国普罗民众支持。

故希拉里在辩论上的表现愈好、愈是凸显其精英光环，特朗普的支持者只会愈是嗤之以鼻；而特朗普辩论纵失准，其支持者可能仍立场先行，未必介意，遑论转撑希拉里。

因此，美国选战将端视未表态的中间选民如何取舍。惟中间选民亦深知，这恐怕只是在没有选择下的无奈选择，最终只能「含泪」投票。

事实上，中间选民心知肚明，特朗普毫无从政经验，对美国内政外交形势只有市井片面的认识，他一旦当选，对美国将是一场噩梦；希拉里虽然从政经验丰富，对美国内外形势了如指掌，票投希拉里无疑是「稳阵」之选，但她从政多年，最高官拜国务卿，权倾一时，对外固未能平定地缘乱局、对内政经政策亦仅遵民主党老药方，未见新建树，她纵成白宫新主人，美国当下面对内外困境，恐难有拆解良方。

此恐预示，特朗普若当选固然天下大乱，但就算希拉里获胜，美国经济复苏动力疲弱的现况，亦只怕难见突破，而美国内政难彰，自难期望有足够政治、外交能量，牵头为世界解忧，加上其外交政策续弹老调，恐怕全球经济乏力、地缘烽火不断的困局，仍难见出路。