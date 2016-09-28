《信报》：特朗普面临“你已被炒”之厄运

（9月28日社评）

经过漫长的党内初选，美国的两位总统候选人终于正面交锋，毋须隔空驳火，民主党的希拉里与共和党的特朗普进行首场电视辩论，未来尚有第二场和第三场。名副其实一决雌雄的场景，正如所料，舌剑唇枪；比较出乎意料之外的是，根据有线电视新闻网络（CNN）的民调显示，竟然有百分之六十二美国人认为希拉里赢了辩论，只有百分之二十七觉得特朗普表现较佳。对比于辩论之前两人民意支持度不相伯仲，这样悬殊的「第一回合赛果」实在令人惊讶。

综观其他民调，即使没有那么悬殊，但普遍亦同意希拉里先拔头筹。不少分析家指出，首场电视辩论具有成王败寇的指标性作用，回顾过往十一次总统选举，只有三位「首辩输家」最终能够「逆转胜」入主白宫。换言之，特朗普已经落入下风，如果无法急起直追，在下月举行的第二场辩论扳回一城，觊觎多时的总统宝座恐怕要拱手相让。

一直雄辩滔滔的特朗普为何会在希拉里面前黯然失色？关键原因并非对手光芒四射，而是自己无法向一亿观众提出有足够说服力的治国政纲。在九十分钟的辩论过程中，希拉里极其量只是沉着应战，维持其传统政客稳扎稳打的姿态，甚至有部分评论者觉得，她更像一位依书直说的教授，欠缺鼓动人心的激情。特朗普无疑较具攻击性，不惜五十一次打断对手发言，问题却是，这种口没遮拦的风格也许能够为他赢得党内初选，来到最后的冲刺阶段反而让人产生了无新意之感。须知道，距离十一月八日正式投票仅余六星期，美国选民现在要的是一位拥有决策能力的领导者，而不是一名事事说不的抗争者。

特朗普以破格的手段踏上竞选总统之路，并且取得叫人跌碎眼镜的成绩，凭的是极右的民粹主义，政治不正确反而让他深受欢迎，吸引到大批不满现状的粉丝，尤其是厌恶华尔街金融大鳄的中下阶层，即是讨好百分之九十九，攻击百分之一。然而，若要取得开启白宫大门的钥匙，光是民粹主义是不足够的，必须拿出具体的办法说服选民，他不单是破坏王，还是一位建设者，可以带领美国再次强大起来。特朗普那种体制以外的抗争者形象，很容易令他为山九仞，功亏一篑，距离白宫只有一步之遥，偏偏吃上闭门羹。

首场电视辩论之前，美国已有不少传媒表明立场撑希拉里、反特朗普。《洛杉矶时报》发表社论，题为〈希拉里会是一名冷静、明智和务实的总统，特朗普会是一场灾难〉，赞扬希拉里务实，具备协商及解决难题能力。文章又说特朗普是「脸皮极薄的煽动者」，过去没任何领导经验，多番发表侮辱性言论；相对之下，希拉里的诚信危机等等，只是小瑕疵。《纽约时报》亦支持希拉里，抨击特朗普的政见「危险、冲动及愤世嫉俗」。《华盛顿邮报》指出，无论特朗普辩论表现如何，都不能改变他不适宜当总统的结论。

严格而言，希拉里和特朗普皆非上上之选，两人被形容为美国史上最糟糕的一对候选人，而且都是古稀之年的「老人家」，对于选民而言，二拣其一纯粹是两害相权取其轻。因此，就算希拉里占上风，反映的其实是特朗普太差劲，何况他被捉着没有缴税的痛脚，至今无法自圆其说。

特朗普早年凭主持电视真人骚《飞黄腾达》（The Apprentice）打响知名度，口头禅是「你已被炒」（You're fired）。假如不能在短期之内改弦更张，尽快提出如何领导美国的宏图伟略，他很有机会在十一月八日面临同样的厄运，被选民送上一句：「你已被炒！」