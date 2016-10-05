香港《经济日报》：英国脱欧 环球无惊英镑有险

（10月5日社评）

英镑汇价创31年新低，英国首相文翠珊未如外界憧憬拖延脱欧，更明言不优待金融业，损市场信心。英国脱欧虽危机急爆的风险不高，惟不明朗阴霾难散，英镑恐一浪低于一浪。

近月喘稳的英镑汇价，近日再异动，昨创1镑兑1.272美元的31年新低。英镑再度下滑，皆因英国首相文翠珊明言最迟将于明年3月底启动《里斯本条约》第50条，正式展开脱欧程序，打破了市场对脱欧的两个憧憬。

一方面，市场曾憧憬文翠珊将尽力拖延英国脱欧，甚至借国内民气，设法扭转脱欧决定。惟文翠珊为启动脱欧提出具体时间，打破市场对脱欧拖得就拖、甚至不了了之的幻想，作为市场对英国信心指标的英镑，自然受压。

另一方面，外界亦曾期望，文翠珊纵带领英国踏上脱欧之路，亦将尽力优先保障金融业的利益，皆因伦敦作为全球顶尖金融中心，金融业对英国经济的重要性不言而喻。文翠珊拒保金融业，或因要在脱欧谈判中挪腾更大空间，惟英国金融业若退色，流进英国的资金势减少，环球金融市场对英镑的需求自然下降，不利英镑汇价。

惟值得留意的是，英镑汇价虽下滑，但环球金融市场却未受太大冲击，此应因脱欧再引爆全球剧震的风险，暂仍不高。英国脱欧进程固非一蹴即就，就算谈判顺利，英国完成脱欧程序最快亦要2019年，甚至有分析指可能要拖5年或以上，如此英国经济虽有阴干压力，但环球市场尚有几年时间逐步消化其冲击，难酿炸弹急爆危机。

更何况，英国偏安一隅已非始自今日，其对全球经济、贸易的重要性日降，已非昔日雄视全球的「日不落帝国」。英国经济纵因脱欧捱棍，最受伤的恐是英国本身，难掀全球大震荡。

然而，英国步向脱欧难免添长期不明朗因素，因不少欧盟成员国向来不满英国的特立独行，更「寻衅滋事」闹成脱欧乱局，未来在脱欧谈判上，欧盟会否在金融、贸易等谈判节骨眼上，刻意刁难英国？英国能否争取较佳条件，令脱欧问题软着陆？又或走向「硬脱欧」，即要被迫放弃欧盟单一市场？殊难逆料。

在脱欧阴霾挥之难散下，环球市场纵无大碍，但英镑汇价与英国资产价格的压力，仍将易增难减，英镑一浪低于一浪的走势，相信难以避免。