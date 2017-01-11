香港《经济日报》：马云芝麻开门 贸易阴霾现春风

（1月11日社评）

对中国「鹰气」十足的美国候任总统特朗普，遇上阿里巴巴创办人马云，互相吹捧之余，马云更送上为美国创造100万个职位的承诺，以示诚意，一如春风将贸易战阴霾吹出一线曙光。

马云许下这个承诺，一来是觊觎美国市场，希望透过为美国中小企业提供数据和后勤支援，吸引更多美国品牌在阿里巴巴这个电子平台上放售产品，销售给3亿名中国中产阶级。要开拓美国市场，自然急于与特朗普先搞好关系。

二来马云近年不断陪同中国领导人外访，不排除此行肩负特使身份，透过商人身份跟商人总统出身的特朗普谈生意，承诺为美制造100万个新职位，比日本软库总裁孙正义早前承诺投资500亿美元创造5万个新职位，足足多了19倍，藉此向特朗普明示中国庞大市场有着无数机遇，绝非威胁，中美合则两利，斗则两败。

这个承诺显然是商人交换利益，各取所需，马云获得海外市场，而特朗普则可向美国选民交代，显示他未上任只是扬言将大棒举起就轻易见效，换来100万新职位、美国农产品更易进入中国市场的承诺，有助改善美中贸易逆差。

中国政府向来是以民间交往，例如乒乓外交和熊猫外交，来改善中美紧张关系。在网络新世代，中方不排除让马云以电子平台来促进美国中西部农业贸易，为美国低下阶层创造机会，来改善双边经贸关系，我们不期待马云跟特朗普这次会面可消弭一场贸易战，但希望透过阿里巴巴这次芝麻开门，中美双方可以再理性的坐下来磋商。

商人利益交换，大前提是奠基于要双方有共识，在利益面前，双方都体验到电子平台的融通得快、高效率用途，在各取所需下达成协议，之前所摆出的意识形态斗争只是个姿态。

不过，若将问题提升至中美关系的大框架层面，除非双方都继续坚持开放市场，在估算利益得失下作出让步，一旦其中一方坚持大增关税和打贸易战，随时在误判下发生难以预料的灾难性结果。在特朗普尚未上台，即使他所提名的对华班子都属鹰派，但他一天仍未发表对华新政策，暂时都无从判断，大家只有拭目以待。（完）